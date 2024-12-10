В Вырицкой больнице будет хирургия, травматология, терапия и гериатрия

Выполняя данное людям обещание, 9 декабря главврач пригласил активных жителей Вырицы на встречу, чтобы рассказать о перспективах Вырицкой больницы и о том, что уже сделано.

Ростислав Владимирович продемонстрировал кадры выполненного ремонта, штатное расписание, поделился идеями по привлечению медперсонала. Сейчас в стационаре в Вырице оказывается экстренная помощь – дежурят хирурги, травматологи и терапевт. При поступлении пациента оценивается его состояние, оказывается первая врачебная помощь и, при необходимости, человека доставляют в Гатчинскую КМБ.

Когда будут выполнены определенные задачи, поставленные перед гатчинским здравоохранением, Вырицкая больница начнет работать в обычном режиме: отделение хирургии с койками травматологии, терапии и гериатрии плюс диагностическое крыло (после ремонта и оснащения оборудованием).

Как рассказал Ростислав Павлов, сейчас стационар в Вырице проходит дооснащение. Сделан ремонт санузлов, палат и коридоров, оборудованы душевые для маломобильных пациентов, закуплено 100 новых подушек и комплектов белья, пижамы, тапочки для пациентов. Ожидается поступление новых кроватей. «Коммунальные системы» Гатчинского района привели в порядок сети, налажено водоснабжение и отопление. Все три этажа больницы покрывает зона wi-fi, территория охраняется.

В ближайшем будущем в Вырицкой больнице будет активно развиваться хирургия. Планируется полное переоснащение операционной, чтобы жители могли получать современную медицинскую помощь в стационаре поселка.

Что касается приема узких специалистов, которых традиционно не хватает в поликлинике, Ростислав Павлов заверил, что акция, которую медики провели в Вырице 5 декабря, когда семь докторов разных специальностей приняли за день больше сотни пациентов, будет повторяться.