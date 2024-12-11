Гатчинский учитель - в финале Всероссийского конкурса Знание.Лектор

В главном этапе конкурса Знание.Лектор наш регион представят Ольга Фигура и Виктор Иванов.

Виктор Иванов — учитель математики Гатчинской гимназии им. К. Д. Ушинского. На окружном этапе конкурса его выступление в роли лектора было акцентировано на профессиональные нюансы общения с молодежной аудиторией. Добавим, что в 2022 году он держал победу на конкурсе «Флагманы образования. Студенты».

Ольга Фигура — педагог дополнительного образования, руководитель детского медиацентра «School_Media» Муринской школы № 3. В окружном этапе конкурса она выступила с авторской лекцией, посвященной созданию видеопроектов и воспитанию медиаграмотности у школьников.

«Со старта четвертого сезона Знание.Лектор прошло семь месяцев. За это время наши финалисты провели свыше тысячи авторских лекций в своих регионах. Конкурс показал, что просвещением в России занимаются люди самых разных профессий: представители медицины, учреждений науки, культуры, образования, правоохранительных органов. Впереди нас ждет финал конкурса, мы рады представить стране сильнейших лекторов», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Финалисты были определены по итогам окружного этапа, который прошел с 25 ноября по 5 декабря в онлайн-формате. 300 участников выступали с авторскими лекциями перед Экспертным советом. В его состав вошли профессионалы из 14 сфер, среди которых президент Фонда «Наука. Искусство. Технологии» Елена Орлова, дирижер Большого театра Айрат Кашаев, спортивный предприниматель, сооснователь МойФитнес.рф, Лиги Марафонов BRICS, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин, президент клуба ЮНЕСКО «Международный детский конгресс», старший преподаватель кафедры семиотики и общей истории искусства факультета искусств МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Викью, продюсер, музыкант, заслуженный артист РФ Сергей Войтенко.

Подготовиться к главным конкурсным испытаниям финалистам поможет закрытый курс «Секреты спикера с Ниной Зверевой» на Знание.Академия.

Победители Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества «Знание», а также по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. Конкурсанты могут выиграть партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.