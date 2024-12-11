Ленобласть поощряет таланты

«30 победителей творческих и научных конкурсов и олимпиад, волонтеров #мывместе и классных наставников получат по 25 тысяч рублей за достижения в трех сферах: культуре, образовании и молодежной политике», – отметил глава 47 региона.

Ребята получат премии за успехи в дизайне, актерском мастерстве и хореографии, дирижировании и вокале, в игре на народных инструментах, фортепиано, скрипке и гитаре, в образовании – за победы в программировании, олимпиадах по точным наукам и компьютерной графике, лучшие журналистские работы, в молодежной политике – за достижения в волонтерстве и наставничестве, командную работу по созданию «Территории для жизни».