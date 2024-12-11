Семья Катавиловых из Гатчины – среди победителей конкурса «Семейное дело - 2024»

Напомним, конкурс «Семейное дело» проводится областным парламентом с 2014 года. Он направлен на стимулирование развития малого и среднего бизнеса, а также поддержку семейного предпринимательства на территории Ленинградской области.

В работе жюри также приняли участие депутаты Заксобрания Станислав Еремеев, Александр Русских, Игорь Рихтиков, председатель Консультативного совета предпринимателей при областном парламенте Алексей Пономарев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева, исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата», представитель областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев.

Награды в конкурсе в этом году распределились следующим образом:

1) Семья Буренцовых (ИП, розничная торговля, строительство, общественное питание, консультационные услуги в сфере бухгалтерского учета, Волосовский район) победила в номинации «За эффективную работу».

2) Семья Смирновых (ООО «Стоматология», медицинская деятельность, Волховский муниципальный район) - победитель в номинации «За преемственность профессии».

3) Семья Альцагировых (ООО «Ферма Радости», сельское хозяйство и туризм, Выборгский район) - победитель в номинации «Самой старейшей династии».

4) Семья Катавиловых (ИП, потребительский рынок (розничная торговля, фитнес-клуб), Гатчинский муниципальный округ) - победитель в номинации «За вклад в развитие розничной торговли на территории Ленинградской области».

5) Семья Лисовских (КФХ «Шумские просторы», сельское хозяйство, Кировский муниципальный район) - победитель в номинации «За вклад в развитие сельского хозяйства на территории Ленинградской области».

6) Семья Алексеевых (ИП, гостиничный бизнес, Лодейнопольский муниципальный район) - победитель в номинации «За лучшие семейные традиции».

7) Семья Розверевых (ООО «Маленькая страна Новогорелово», дошкольное образование, Ломоносовский муниципальный район) - победитель в номинации «За молодость в бизнесе».

8) Семья Гусевых (ООО «Верность», социальные услуги, Подпорожский муниципальный район) - победитель в номинации «Социально ответственный бизнес».

9) Семья Куликовых (ИП, сфера торговли, Приозерский муниципальный район) - победитель в номинации «За вклад в развитие розничной торговли на территории Ленинградской области». Кстати, эта династия принимала участие в самом первом конкурсе «Семейное дело» в 2014 году и получила тогда награду в номинации «За наилучшее представление своей профессии».

10) Семья Писаревых (ИП, общественное питание, Сосновоборский городской округ) - победитель в номинации «За эффективное наставничество и передачу профессиональных знаний молодым предпринимателям».

По предложению Игоря Муравьева решено направить семью Альцагировых из Выборгского района - победителей в номинации «Самой старейшей династии» - на конкурс федерального уровня. А семью Буренцовых, предпринимателей из Волосовского района - победителей в номинации «За эффективную работу» - жюри решило поощрить дополнительно Благодарственным письмом от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса традиционно пройдет на заседании Законодательного собрания Ленинградской области в январе 2025 года. Семьям вручат сертификаты на приобретение оргтехники и Благодарственные письма Председателя Законодательного собрания Ленинградской области.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

Фото из семейного архива Катавиловых