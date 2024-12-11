Спасение начинается с знаний: урок пожарной безопасности для детей

Урок начался с беседы, в ходе которой инспектор рассказал детям о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Также обсудили, что такое огонь, как он может быть полезен, но в то же время опасен. Дети с интересом слушали, задавали вопросы и делились своим мнением.

Инспектор уделил особое внимание правилам поведения при пожаре. Он научил детей, как правильно вести себя в случае эвакуации, как использовать номера служб спасения и напомнил о том, что игры с огнём приводят к печальным последствиям.

В завершение урока инспектор вручил всем участникам памятки с простыми правилами пожарной безопасности и провел небольшую интерактивную игру, в которой дети отвечали на вопросы и проверяли свои знания.

Такой урок не только обучил детей важным правилам, но и привил им уважение к огню и понимание необходимости соблюдения мер предосторожности, что, безусловно, поможет в будущем.