Ленобласть приближает Победу

«Сегодня, в День Конституции, мы проводим не совсем обычную церемонию награждения. 59-я статья Конституции гласит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. И сегодня здесь, перед нами люди, которые этот долг и обязанность понимают как священные! Сегодня сражаются все. Это наши бойцы на передовой, которым мы вручили медали Суворова и орден Мужества. Это тысячи людей в тылу, которые по зову сердца стремятся внести свой вклад в спецоперацию. У нас в Ленинградской области уже сформировался своего рода «народный ВПК» — энтузиасты предлагают инновации, которые могут быть полезны на поле боя. И этих энтузиастов мы сегодня тоже отметим. У нас уже сформировался целый пул компаний, которые регулярно помогают фронту, поставляют важнейшие элементы снаряжения, дополнительную экипировку, беспилотники. Сегодня этим компаниям мы с фондом «Ленинградский рубеж» вручаем сертификаты на 1 млн рублей. К ребятам-фронтовикам хочу обратиться особо: мы ждем вас с победой и уже сейчас готовимся использовать ваш опыт и закалку в мирной жизни», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Медали и ордена вручали лично Александр Дрозденко, военный комиссар Ленинградской области Игорь Янин и депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев. Ленинградских бойцов отметили Орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, и медалью Суворова за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ в боевых действиях.

В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации Ленобласти, военнослужащие Армии России и члены их семей.

Александр Дрозденко и фонд «Ленинградский рубеж» вручили первые три гранта по миллиону рублей на апробацию и внедрение наработок: производителю бронежилетов ООО «Рубеж», изготовителю спасательных комплектов ООО «Пагарба», центру по подготовке управления и сборке дронов «Русское оружие FPV».