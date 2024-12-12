Меры поддержки бизнеса - в личных кабинетах налогоплательщиков Ленобласти

В личных кабинетах юрлиц и ИП предоставляются сведения о персонализированных и общих мерах господдержки бизнеса. Пользователи могут ознакомиться с информацией об инструментах и услугах для МСП, предоставляемых федеральными и региональными органами власти, а также организациями инфраструктуры поддержки.

Теперь все данные о мерах господдержки бизнеса представлены в виде специального виджета, через который также можно выбрать необходимый сервис или услугу и перейти непосредственно к ней на Цифровой платформе www.МСП.РФ Найти подходящие меры поддержки и услуги, обратиться за их получением помогает проактивный механизм подбора платформы. Он во взаимодействии с цифровым профилем предпринимателя делает предоставление мер поддержки адресным, а получение — более удобным и быстрым.

«Этот комплекс изменений – еще один шаг к упрощению взаимодействия бизнеса и налоговых органов. Создание понятного дизайна и сбор всех мер поддержки в одной точке позволит пользователям легко находить необходимую информацию», — отметил заместитель руководителя ФНС России Андрей Бударин. Источником информации является API базы данных о мерах поддержки Цифровой платформы www.МСП.РФ. Наполняют витрину федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП, которые обобщают данные о доступных мерах поддержки для предпринимателей.

«Корпорация МСП продолжает интеграцию Цифровой платформы с другими цифровыми площадками для расширения информирования предпринимателей о доступных им государственных мерах поддержки и услугах. Мы обсуждаем сотрудничество со многими онлайн-сервисами, которыми малый и средний бизнес ежедневно пользуется», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Напомним, Цифровая платформа www.МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Реализуется в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство».