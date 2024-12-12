Путь к спортивной вершине по дзюдо начинается в Коммунаре

«Кубок Губернатора Ленинградской области» — это больше чем турнир, это стартовая площадка для будущих чемпионов. Здесь каждый спортсмен получает возможность показать свой максимум и заслужить право представлять нашу страну на международной арене. На предстоящем турнире Ленинградскую область будут представлять 37 человек — кандидаты и мастера спорта. Желаю всем участникам честной борьбы, ярких побед и новых достижений», — сказал председатель комитета по физкультуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров.

Соревнования пройдут на татами в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены из 26 регионов России и сборные команды субъектов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Рязанской, Тюменской, Ульяновской и Московской областей, Донецкой Народной Республики, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края.

Соревнования являются лично-командными. К участию допускаются мужчины и женщины, имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного разряда.

Комплекты наград будут разыграны в 14 весовых категориях, среди мужчин и женщин, лучшие спортсмены войдут в состав сборной команды России для подготовки к международным спортивным соревнованиям.