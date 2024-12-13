Мать для ста миллионов сыновей

Материнство — предназначение женщины, величайшее счастье и в то же время огромная ответственность. Когда дети вырастают, они не перестают быть хранимыми и оберегаемыми своими матерями, даже в годы военного лихолетья. Этот монумент — символ молчаливого подвига женщин, не дождавшихся своих сыновей и дочерей с фронтов Великой Отечественной.

На фронте и в тылу

Вклад женщин в Победу в Великой Отечественной войне ничуть не меньше вклада мужчин. Какое из всех, выпавших на долю советских женщин испытаний было самым трудным, — решить невозможно. Каждое из них было ежедневным подвигом и на фронте, и в тылу.

На фронте женщины были медсестрами, снайперами, летчицами, разведчицами, партизанами… — бились с врагом наравне с другими воинами Красной Армии. Около миллиона советских женщин с 1941-го по 1945-й надело солдатские шинели и сапоги и взяло в руки оружие. На захваченной фашистами территории действовало 6200 партизанских отрядов, десятую часть бойцов в них составляли женщины и девушки. Более 150 тысяч из них награждено боевыми орденами и медалями. Свыше 200 тысяч получило ордена Славы второй и третьей степеней, а четыре — стали полными кавалерами ордена Славы. 86 женщин удостоены звания Героя Советского Союза.

Но большую часть «огня» женщины приняли на себя в тылу, заменив мужей и отцов в заводских цехах, шахтах и на полях, строя оборонительные рубежи, помогая партизанам и защищая города в качестве бойцов противовоздушной оборона. А еще женщины не перестали быть матерями и должны были продолжать заботиться о своих семьях и беспокоиться не только о том, как прокормить малышей, но и о том, где находятся их взрослые дети, ушедшие защищать Отечество, и живы ли они. Более того, в годы войны женщины часто не делали разницы для своих и чужих детей, ведь тысячи и тысячи ребят потеряли родителей и нуждались в материнской ласки, как и тысячи и тысячи молодых красноармейцев, отправившихся на фронт прямо со школьной скамьи и оказавшихся в госпиталях после ранений. Недаром после этой войны сама наша Родина получила образ героической женщины-матери с мечом в руке. Этот образ стал композиционным центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», открытом на Мамаевом кургане в Волгограде в 1967 году.

Матери-героини

Среди множества мемориалов, посвященных победителям фашизма, есть такие, на которые и сегодня невозможно смотреть без слез. Это памятники матерям, не дождавшимся своих сыновей с фронта.

История сохранила имена многих доблестных женщин, пожертвовавших своих детей Родине, а земляки поставили им памятники. Прасковья Еремеевна Володичкина из поселка Алексеевка под Самарой, воспитала в одиночку, после безвременной смерти мужа, девятерых сыновей. Все они, один за другим, отправились воевать. Трое погибли, еще трое пропали без вести.

Кубанская крестьянка Епистиния Фёдоровна Степанова своих девятых сыновей потеряла в трех войнах. Она первой среди советских женщин получила орден матери-героини. Маршалы присылали ей телеграммы. Ей посвящали стихи, книги, картины. А кинодокументалисты сохранили ее материнский подвиг в фильме «Слово об одной русской матери».

У Анастасии Акатьевны Ларионовой из омского села Михайловка было семь сыновей и две дочери. На фронт отправилась вся мужская половина семьи — и сыновья, и мужья дочерей, и даже внук Григорий (по другим данным — Георгий). Домой вернулся только младший…

В Задонске установлен памятник семье Фроловых: вокруг склоненной женской фигуры — восемь обелисков и на каждом — мужское имя: Михаил, Дмитрий, Константин, Тихон, Василий, Леонид, Николай, Пётр. Детей у Фроловых было двенадцать: две девочки и десять мальчишек. На фронт не попали лишь двое из них, остальных война не пощадила — погибли в боях за Ленинград.

И это — далеко не полный список...

Памятник героизму женщин

В 2014 году память о подвиге женщин, которые ждали своих сыновей и дочерей с фронта, была увековечена в Подпорожье Ленинградской области. Мемориал, посвященный матерям войны, и живописный парк вокруг него были созданы по инициативе жителей города в рамках программы «Историческая память». Среди энтузиастов была Нина Прохорова, сын которой погиб в октябре 1984 года в Афганистане. Безутешная женщина начала собирать истории таких же, как она, матерей, чьи сыновья не вернулись с войны, а потом родилась и идея памятника. Его ставили всем миром: горожане сами поднимали болотный грунт, осушали территорию, собирали деньги, обивали пороги чиновников.

«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя — мать. Великому подвигу всех матерей войны» выбито у подножия монумента. Основой для фигуры женщины с двумя детьми послужили фотографии времен Великой Отечественной, а открытие памятника состоялось в день 70-й годовщины освобождения Подпорожья от фашистских захватчиков. Старожилы вспоминали: когда враг оставил город, вместо разрушенных домов тут строили бараки на 30–40 комнат. В каждой из них жили женщины с двумя-тремя детьми. Мужского населения почти не осталось — отцы не вернулись с фронта.

Монумент в Подпорожье — вечное напоминание о том, что «у войны не женское лицо», что именно на долю женщин в дни военного лихолетья по большой части выпадает в одиночку растить малых детей, справляться с хозяйством и ждать родных и любимых с фронта или находить в себе силы смириться с потерями, с которыми невозможно смириться.

Елена Алексеева

Как добраться:

Ленинградская область, город Подпорожье, проспект Кирова, напротив школы №8 (ул. Строителей, 2)

Координаты для GPS: 60.908838, 34.169021

Рубрика выходит при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.

01 Родина-мать зовёт! Мамаев курган, Волгоград. Фото: Анастасия Галямичева

02 Памятник в Подпорожье

03 Прасковья Володичкина

04 Епистиния Степанова

05 Анастасия Ларионова

06 Мария Фролова