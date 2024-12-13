В Гатчине состоялся КВН на Кубок губернатора Ленинградской области

Эта игра стала завершающим событием регионального фестиваля «Ленинградская областная лига КВН», проходящего при поддержке Комитета по молодежной политике Ленинградской области. Фестиваль считается стартовой площадкой для молодых команд региона любого уровня. Игры в рамках фестиваля проводятся в Гатчине, Выборге, Всеволожске, Сосновом Бору, Волхове и других городах региона.

Финальная игра областного фестиваля КВН состоялась 28 сентября 2024 года. Участие в ней приняли 37 команд, набравших наибольшее количество баллов в заочном этапе. По итогам финала лучшими были признаны пять команд - «Бумажный отдел» (г. Всеволожск), «Спорная Сборная» (г. Луга), «На Кураже!» (г. Волхов), ВПК «Саня» (г. Выборг), «Васаби» (г. Сланцы). Также в числе призеров оказалась команда «Романтики из гимназии» из Гатчинского района (2-е место).

Именно эти команды соперничали за Кубок губернатора в Гатчине, который состоялся на сцене городского Дома культуры. Они порадовали зрителей и болельщиков своими шутками и зарядили позитивом, показав жаркие, незабываемые номера.

Игра началась с выступлений подрастающего поколения веселых и находчивых. Это лучшие команды «детского блока» областного фестиваля КВН - «Романтики из гимназии», «Деликатные», «Картавые львы».

В состав жюри вошли звезды высшей лиги КВН и эксперты в сфере молодежной политики. Среди судей - дважды вице-чемпион Высшей лиги КВН, дважды обладатель «Большого КИВИНа в золотом» в составе команды КВН «Парапапарам» Артем Томяк, дважды финалист Высшей лиги КВН, дважды обладатель «Большого КИВИНа в золотом» в составе команды КВН «Парапапарам» Евгений Платонов, режиссер шоу и массовых событий Сергей Хацкевич, полуфиналист Высшей лиги КВН в составе «Сборной Великобритании», продюсер Первой лиги МС КВН, участник «Comedy Баттл» на ТНТ Артур Туманян, эксперт вокального шоу «Ну-ка все вместе», певица, критик музыкального театра, общественный деятель Tanina L'Odore, Миссис Ленинградская область-2023, Королева России-2024 Есения Степовая, председатель Ленинградской областной организации «Российский Союз Молодежи» Алексей Мордвинов.

Самыми веселыми и находчивыми была признаны игроки «Спорной Сборной» из Лужского района, входящей в Университетскую лигу КВН ЛГУ им. А.С. Пушкина. Победителям был вручен Кубок губернатора Ленинградской области, а также предоставлена возможность отправиться на международный фестиваль КВН «КиВиН-2025» в Сочи.

Юлия Лысанюк