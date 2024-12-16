Анна Литвинова – «Воспитатель года»

Теплый прием коллегам-конкурсантам в этом году оказали детские сады №1 и №24: именно на их площадках проходил конкурс.

По результатам первого и второго этапов в ходе долгих дискуссий и оценки профессиональной деятельности конкурсантов в финал вышли пять педагогов. На заключительном этапе все финалисты успешно справились с заданиями, достойно представив свои образовательные учреждения.

По итогам проведения третьего этапа и подсчета баллов за все конкурсные испытания победу одержала воспитатель Центра развития ребенка – детский сад № 26 Анна Вадимовна Литвинова. Она родилась в городе Петропавловске-Камчатском-50 Камчатской области. В 2007 году окончила Камчатский педагогический колледж. Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области экологического воспитания. Анна Вадимовна любит читать книги. Они для нее советники и наставники в профессии. Одной из ее любимых книг является «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко. Она учит не бояться трудностей, идти вперед, преодолевая препятствия.

На втором месте – воспитатель детского сада № 31 Елена Анатольевна Тарасова. На третьем – инструктор по физкультуре детского сада – структурного подразделения Гатчинской школы № 7 Александр Витальевич Смирнов.

В пятерке лучших воспитателей 2024 года – Анна Сергеевна Федосова (воспитатель детского сада № 13) и Виктория Владимировна Исаева (воспитатель детского сада № 32).

Татьяна Можаева