Праздники — безопасно

В режиме постоянной готовности находятся более 150 подразделений пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области. В случае крупного происшествия возможно кратное увеличение группировки реагирующих служб.

Михаил Ильин отметил, что для эффективного контроля за оперативной обстановкой необходимо обеспечить качественное взаимодействие дежурных диспетчерских служб муниципальных образований и Правительства области.

Также мониторингом будут охвачены дороги региона для своевременной реакции на возможное происшествие, а чтобы «праздники не превратились в большой костер», особый акцент сделан на противопожарную профилактику.

На данный момент определены более 200 объектов, где пройдут праздничные мероприятия. На них проходят пожарно-тактические занятия, проверяются водоисточники наружного противопожарного водоснабжения, состояние дорог и подъездов, возможность установки специальной техники.

В новогодние и рождественские праздники также будет организовано дежурство.

На территории области более 50 традиционных мест массового выхода людей на лед на 38 водных объектах. Здесь будут организованы патрулирования спасателей (в том числе с применением квадрокоптеров), правоохранительных органов, местных администраций, выставлены запрещающие аншлаги.

В зоне особого внимания надзорных органов и экстренных служб – использование пиротехники.

В скором времени будет сформирован перечень специальных площадок для запуска пиротехнических изделий.

Немаловажную роль в эффективности борьбы с возгораниями играет система пожарного водоснабжения. В 2024 году в населенных пунктах области введено в эксплуатацию 49 новых пожарных гидрантов. По информации регионального МЧС, количество неисправных пожарных гидрантов уменьшилось на 4,6 %.