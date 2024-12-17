Гатчинский округ чествует долгожителей!

Августа Васильевна – участник Великой Отечественной войны, Ветеран труда. Ее судьба - яркий пример несгибаемой воли, боевого духа и мужества для подрастающего поколения. В годы Великой Отечественной войны, не жалея себя, она спасала жизни и ухаживали за ранеными бойцами в госпитале Ленинграда и санитарном поезде. Всю свою жизнь Августа Васильевна посвятила помощи и служению людям – после войны работала старшей медсестрой в Гатчинском военном госпитале. Коллеги и сейчас помнят её добросердечие, мудрые советы и передают поздравления.

Августа Васильевна вдохновляет своей жизнеутверждающей энергией и силой характера. Несмотря на все невзгоды и лишения, ей удалось сохранить и приумножить самые светлые и лучшие человеческие ценности.

В семье Циркуленко внук и внучка, две правнучки и правнук.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим поздравила Августу Васильевну со значимой датой, вручила цветы, подарки и поздравительное письмо губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.