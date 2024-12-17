Ленобласть в лидерах лесовосстановления России

«Для нас посадка леса — давняя традиция, тысячи добровольцев выходят на акцию. В Ленобласти сажают леса больше, чем вырубают. По итогам этого года было вырублено 12 917 Га, посажено — 13 247 Га. Область — уникальный регион, мы соблюдаем баланс между развитием экономики и экологии, мы лидеры по лесовосстановлению, наш опыт создания сети экотроп тиражируется по стране. Спасибо всем активистам и неравнодушным жителям области, которые вместо разговоров о защите природы выходят и сажают лес», — рассказал председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.

В 2024 году в осенней акции «Сохраним лес» на 20 участках во всех лесничествах области 1546 участников посадили 96,5 тысяч сеянцев сосны и ели на общей площади 59,6 гектар.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проходит в рамках национального проекта «Экология». Организаторы – АНО «Сад Памяти» совместно с Всероссийским экологическим движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.