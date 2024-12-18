«Единая Россия»: Приоритетом на ближайшие годы станет капремонт школ по всей стране

«Выполнение этого поручения Главы государства станет одним из ведущих приоритетов работы партии на ближайшие годы. Подводя итоги работы в уходящем году, могу сказать: в целом программа реализуется достаточно успешно», — заявил он.

Владимир Якушев обратил внимание, что за время действия программы в эксплуатацию введены 1682 детских сада и 1439 школ.

«В уходящем году построены 98 школ. До конца года в эксплуатацию должны быть сданы ещё 134. Понимаю, что где-то объект уже готов, физически выполнены все необходимые работы. Речь идёт о подготовке и оформлении документов, получении необходимых лицензий для осуществления образовательной деятельности», — сказал секретарь Генсовета партии.

По его словам, работы по капремонту новых школ полностью выполнены в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Чечне, Московской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях. Риски по срокам строительства есть в отношении 77 школ и семи детсадов в 38 регионах. При этом 17 регионов, в нарушение ранее данных гарантий, уже подтвердили, что не смогут ввести 31 школу в намеченные сроки.

«Отмечаем риски несвоевременного завершения капитального ремонта на 56 объектах в 34 регионах. Подход должен быть только один. Разворачивайте штабы прямо на этих объектах, на строительных площадках», — заявил Владимир Якушев, подчеркнув, что заказчиками по капремонту школ должны быть профессиональные строители.

Результаты работы по капремонту и строительству объектов образования будут учитываться при подготовке «Единой России» к выборам, заверил Владимир Якушев. Партия уже раскрепила депутатов за всеми объектами – на трёхлетку их почти 4,5 тысячи.

«Федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» изменила облик 6 школ Ленинградской области, качественно обновив образовательную инфраструктуру. Благодаря партийному проекту мы создаём условия для того, чтобы каждый ребёнок мог получить современное образование, отвечающее вызовам времени, а учителя – возможность реализовывать свой потенциал в комфортной и оснащённой среде. До конца 2027 года мы отремонтируем ещё 24 образовательные организации Лужского, Гатчинского, Всеволожского, Сланцевского, Приозерского, Волосовского, Киришского, Тихвинского, Кингисеппского, Ломоносовского и Кировского районов. Рада сообщить, что в 13 образовательных организациях ремонтные работы уже стартовали, и мы с нетерпением ждём их открытия»,- прокомментировала председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа» Вероника Реброва.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание, что работа «Единой России» и Минпросвещения позволила превысить показатели по строительству новых образовательных учреждений по всей стране.

«Президент ставил задачу построить 1300 школ до конца 2024 года. Уже введено более 1400 объектов. Также построили 1682 детских сада, начиная с 2019 года, решив проблему доступности дошкольного образования. Президент об этом говорил на Совете по нацпроектам, отмечал отношение людей к этим проектам. Оно очень позитивное», — сказал он.

В зоне риска по строительству новых образовательных учреждений: семь объектов в Дагестане, три школы - в Краснодарском крае, Кировской и Ярославской областях, по два объекта - в Кабардино-Балкарской Республике, Московской области и по одной - в Адыгее, Крыму, Ставропольском крае, Амурской, Воронежской, Костромской, Курской, Мурманской, Новгородской, Омской и Тульской областям.

«Нужно подтянуться, и две недели до конца года провести непосредственно на объектах», — сказал министр.

В завершении Владимир Якушев поблагодарил коллег за работу и поручил ещё более тщательно организовать все процессы по президентским программам.

«Необходимо контролировать подрядчиков, мониторить их финансовое состояние, возникающие сложности, чтобы было понимание, кто заходит на объект. Долгостроев быть не должно. Прошу к этому вопросу подойти ответственно. Работы в следующем году будет много», — заключил он.

Напомним, на XXII Съезде «Единой России» Президент Владимир Путин подчеркнул, что программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, продлена и значительно расширена. К 2031 году ремонтные ремонты должны быть завершены в более чем 11 тысячах зданий по всей стране.