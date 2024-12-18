Во Всеволожске открылся межрегиональный Центр «Мультипротез»

- Ленинградская область выступает как флагман, как пример, который мы будем тиражировать на другие регионы России. Открывшийся Центр федерального значения полностью готов принимать участников СВО, в том числе получивших травму, и сопровождать их в самых важных вопросах. Кроме того, очень важно, что здесь будут работать настоящие профессионалы. Наша задача – максимально вернуть героев к привычному быту. Для этих целей здесь действует не только реабилитационный, но и обучающий блок, где защитники могут получать новые специальности и благодаря этому находить работу. Отмечу, что в центре действует сотрудник фонда «Защитники Отечества», который помогает ветеранам по всем вопросам, – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Плановая мощность центра — 800 человек в год. Протезирование может быть первичным — для военнослужащих и вторичное — для демобилизованных и гражданских инвалидов.

- Всегда сложно быть пионером, но у нас есть уникальная поддержка. В начале этого года была предложена и одобрена сама идея, и вот, мы совместными усилиями сегодня выходим на финишную прямую, хотя еще очень много нужно доработать. Но мы решили, что самое главное — это решение комплексной задачи: от лечения, протезирования, реабилитации и социализации до обучения и производства, — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Рассчитывать на услуги «Мультипротеза» могут не только жители Ленинградской области, но и граждане из других регионов РФ.

Скоро будет открыт завод по производству протезов и комплектующих, где участники СВО с инвалидностью смогут работать после реабилитации и обучения.



