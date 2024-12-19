Бизнес-инкубатор креативных индустрий приглашает

В программе - знакомство с резидентами бизнес-инкубатора: от столярных кружков, выжигания из дерева, швейных коворкингов до мыловарения, декорирования, реставрации и психологических практик.

Резиденты инкубатора подготовили разнообразные программы, чтобы порадовать гостей праздника, а именно:

- Студия автопортрета «Селфклик» ждет гостей с 11.00 до 15.00. За 5 минут пробной съемки вы сможете понять принцип работы студии и получить до 20 фотографий на новогоднем фоне сразу во время съемки. Так же здесь приготовили для всех участников сертификаты с промокодом и розыгрыш подарков. Регистрация на съемку по ссылке: clck.ru/3FKihp

- Мастер-класс по пошиву сумочки для телефона для ребят от 7 до 14 лет. Можно и старше указанного возраста, если очень хочется! С 13.00 до 14.30. Регистрация по ссылке: clck.ru/3FKihq или по телефону: 89217444703, Мария.

- Мастер-класс по мультипликации. Здесь ждут деток с 6 до 14 лет, сам мастер-класс пройдет с 12.00 до 16.00. Мультипликация будет включать в себя создание небольшого сценария, выбор героев и написание истории! Для записи регистрируйтесь тут: clck.ru/3FKihs

Гостей ждут новогодняя ярмарка народно-художественных промыслов, где вы сможете приобрести изделия ручной работы и найти оригинальные подарки к празднику. А веселые Дед Мороз и Снегурочка создадут атмосферу настоящего волшебства!

Приходите всей семьей, знакомьтесь с резидентами и их проектами, выбирайте подарки к Новому году и погружайтесь в мир креативного предпринимательства!

Адрес бизнес-инкубатора: Гатчинский район, п. Тайцы ул. Юного Ленинца д.2.