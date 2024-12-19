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Где отключат свет в Гатчинском районе 20 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

20.12.24 с 10:00 до 16:30

Вырицкое ГП:

п. ж/д ст. Слудицы, ул. Школьная.

        

20.12.24 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

тер. СНТ Дони.

 

20.12.24 с 10:00 до 14:00 кратковременно 1 раз на 1 час

Таицкое ГП:

д. Малая Ивановка.

 

20.12.24 с 10:00 до 19:00

г. Коммунар:

ул. Антропшинская.

 

20.12.24 с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Покровская.

 

20.12.24 с 09:30 до 19:00

Таицкое ГП:

гп Тайцы;

д. Александровка;

массив Восточный;

«Орловские Ключи».