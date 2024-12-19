Где отключат свет в Гатчинском районе 20 декабря

В Гатчине 11 декабря состоялись общественные слушания по проекту бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. В связи с реформой местного самоуправления впервые был предложен на рассмотрение один окружной бюджет – вместо 18 бюджетов поселений. В этом едином бюджете будет 24 главных распорядителя бюджетных средств, в том числе 16 территориальных управлений (в недавнем прошлом – городские и сельские поселения).