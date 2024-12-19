Где отключат свет в Гатчинском районе 20 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
20.12.24 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ГП:
п. ж/д ст. Слудицы, ул. Школьная.
20.12.24 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
тер. СНТ Дони.
20.12.24 с 10:00 до 14:00 кратковременно 1 раз на 1 час
Таицкое ГП:
д. Малая Ивановка.
20.12.24 с 10:00 до 19:00
г. Коммунар:
ул. Антропшинская.
20.12.24 с 10:00 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Покровская.
20.12.24 с 09:30 до 19:00
Таицкое ГП:
гп Тайцы;
д. Александровка;
массив Восточный;
«Орловские Ключи».
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