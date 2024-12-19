«Партнёрство. Ресурсы. Развитие»

На площадке мероприятия, которое прошло 12 декабря, в День конституции, встретились представители общественности для подведения итогов, обмена опытом и планирования дальнейшей деятельности.

Участниками встречи стали представители Общественной палаты Гатчинского района третьего созыва, социально-ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) – получатели субсидий на реализацию социальных проектов, а также активисты, желающие создать собственные НКО и попробовать свои силы в составе Общественной палаты Гатчинского округа первого созыва.

К присутствующим обратилась заместитель главы администрации по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского района Ольга Мясникова.

- Ваша деятельность находит отклик в сердцах всех жителей гатчинской земли. Администрация округа активно поддерживает ваши инициативы, на 2025 год запланированы субсидии в размере более 16 млн рублей на социально-значимые проекты, которые нужны нашему обществу, – сказала Ольга Павловна.

О реализации стратегии развития НКО в Ленинградской области и мерах по поддержке некоммерческого сектора рассказал заместитель председателя комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Матвей Горба. Конкурсный отбор на получение грантов губернатора Ленинградской области и дальнейшая процедура теперь ведется через платформу электронного бюджета. Оценку производят независимые эксперты, а ежегодную поддержку получают свыше 300 социальных проектов.

В 2025 году планируется два конкурсных отбора, максимальный размер гранта – 3 или 4 млн рублей, в зависимости от направления. В приоритете – социальное обслуживание и социальная поддержка граждан, пропаганда здорового образа жизни, укрепление традиционных семейных ценностей. Также актуальны проекты в области культуры, науки, искусства, образования и просвещения, охрана окружающей среды, профилактика социально опасных форм поведения.

Направления конкурса грантов губернатора – преемственность поколений, развитие туристического потенциала, историческая память, единство народов России, созидательный труд, развитие общественной дипломатии, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Территорией реализации проектов могут быть районы и округа Ленинградской области.

О поддержке СО НКО в Гатчинском округе рассказала начальник сектора комитета по местному самоуправлению Дина Никулина. Она напомнила, что финансирование и количество получателей грантов ежегодно растет. В 2024 году из бюджета Гатчинского района было поддержано 26 проектов: 20 – по общему конкурсному отбору на сумму 4 млн рублей и еще шесть проектов по направлениям – поддержка ветеранского движения, женского движения, физической культуры и спорта. Участникам форума было представлена презентация нескольких самых ярких проектов СО НКО.

В 2025 году в бюджете также запланированы субсидии на реализацию социально значимых проектов. Состоится открытый конкурс по нескольким направлениям. Есть среди них и новые. Это субсидия на организацию информационной и консультационной поддержки, содействие в организации подготовки и профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников и добровольцев СО НКО.

Всего планируется поддержать 30 проектов. Финансирование из бюджета муниципального округа по всем направлениям составит 16 млн 150 тысяч рублей. Средний размер субсидии по конкурсному отбору – 250 тысяч рублей.

Татьяна Можаева