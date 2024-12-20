Гатчина: дайджест культурных событий с 20 по 29 декабря

Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21

21, 22, 29 декабря 12.00 и 15.00; 27, 28 декабря 17.00 – детский спектакль «Волшебные часы», театр-студия «За углом» (6+)

22, 29, 30 декабря 11.00, 13.00, 15.00 – Открытие! «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза»: интерактивное представление для детей (0+)

23 декабря 19.00 – «Новогодняя почта» - праздничный концерт вокально-эстрадной студии «Фортиссимо» (0+)

29 декабря 12.00 и 15.00 – «Новогодняя елка»: детская театрализованная игровая программа (0+)

Центр творчества юных, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29

21 декабря 11.30 – отчетный концерт дошкольной хоровой студии «Гармония». Вход свободный (0+)

21 декабря 17.00 – концерт «Новый год к нам идет» вокальной студии «Солнечный остров» и студии творческого развития «Чудо-остров». Вход свободный (0+)

22 декабря 12.00 – «Снежная королева», детский спектакль Гатчинского ТЮЗа (0+)

28 декабря 18.00 – концерт «Лучшие песни о главном» в арт-кафе «Компромисс». Вход свободный (16+)

29 декабря 12.00 – «Белый колдун», детский спектакль Гатчинского ТЮЗа (0+)

Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова, ул. Чкалова, 66

22 декабря 15.00 - Гатчинский камерный оркестр (дирижер Сергей Ефаев) приглашает на предновогодний праздничный концерт. Солисты: Анна Королькова (скрипка), Анастасия Тян (скрипка), Ольга Трусова (скрипка), Платон Силаев (контртенор), Глеб Соколов(гобой), Филипп Кузьмин (скрипка). В программе: Бах, Гендель, Пёрселл, Беллини, Сен-Санс, Штраус, Чайковский, Уорлок, Андерсон. Цена билета 350 руб. (6+)

Киноконцертный зал «Победа», пр. 25 Октября, 5, т. 215-16

23 декабря 09.30 - Новогодняя программа «Мы встречаем Новый год» для людей старшего поколения (18+)

23 декабря 10.00 – Новогодний благотворительный сеанс для людей старшего поколения: фильм «Снегурочка», СССР, мюзикл/мелодрама (12+)

24 декабря 16.00 - танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем». Цена билета 200 руб. (18+)

25 декабря 10.00 - благотворительный новогодний показ художественного фильма «Новогодние приключения Маши и Вити» (6+)

«Домовёнок Кузя» Россия, комедия/семейный (6+)

«Ёлки 11» Россия, комедия (6+)

«Моана 2» США/Канада, мультфильм/фэнтези /приключения/семейный (6+)

«Властелин колец: Война рохирримов» Новая Зеландия/США/Япония, аниме/мультфильм/фэнтези (12+)

«Крейвен-охотник» США, фантастика/боевик/приключения (16+)

Музей города Гатчины, пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66

Выставка графики Юлии Павловой «Под северным небом» (0+)

Выставка из собрания И.Б. Смирнова «Правда сердца» (декоративно-прикладное искусство Китая) (0+)

20 декабря 16.30 - лекция «Николай Николаевич Каразин - офицер, писатель, художник, путешественник». Из цикла «Узелок на память». Лектор А.В. Тумурук. Стоимость – по входному билету в музей (6+)

21 декабря 14.00 - лекция И.Б. Смирнова «Сансиндуй: пришельцы с другой планеты?», в рамках выставки традиционной китайской живописи и декоративно-прикладного искусства Китая «Правда сердца». Стоимость – по входному билету в музей (6+)

22 декабря 12.00 - творческая встреча «Новогодняя история». На встрече вы узнаете историю Нового года и елочных игрушек в России, создадите свою авторскую новогоднюю елку, будете разгадывать загадки, петь песни, читать стихи! Стоимость 150 руб. Запись по телефону: +7 (81371) 214-66 обязательна (6+)

22 декабря 15.00 - музей города Гатчины совместно с Молодежным экскурсионным бюро приглашает на арт-медиацию «Ингербургские ворота».

В ходе медиации предполагается активное включение зрителя в интерпретацию и анализ произведения искусства через призму собственного опыта и восприятия

Участие по входному билету в музей. Запись по телефону: +7 (81371) 214-66 обязательна. Количество мест ограничено (14+)

Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13

Новогодняя коллекция Людмилы Ковалёвой: выставка винтажных ёлочных игрушек (0+)

«Привет из Домахи» - выставка фотографий из личного альбома композитора М.М. Ипполитова-Иванова (12+)

«Портреты Гатчинской мельницы»: художественная выставка Гатчинского товарищества художников и АНО «Гатчинская Мельница» (0+)

21 декабря 14.00 – Исторический клуб. О жизни и судьбе Игоря Северянина через призму его семейных отношений. Ведущая – А.А. Тришина (12+)

22 декабря 13.00 - музыкальный лекторий «Классика на бис»: фильм-опера «Богема» Дж. Пуччини (12+)

Детская библиотека, ул. Хохлова, 16, т. 320-23

«Елки праздничный парад»: выставка рисунков учеников Гатчинской школы №9 (0+)

«Дед Мороз на любой вкус»: презентация (по заявкам групп) (0+)

«Время волшебства»: выставка-праздник к Новому году и Рождеству (0+)

«У волшебника в гостях»: игра-поздравление (по заявкам групп) (0+)

«Сказка путешествует по свету»: выставка новогодних историй (0+)

Библиотека-филиал №1, ул. 120-й Гатчинской дивизии, 10, т. 276-88

«Сказки Нового года»: выставка открыток (0+)

Библиотека-филиал №2 «Чудо», ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13

28 декабря 15.00 - «Чудим по-новогоднему»: новогодний вечер (6+)

«Живая капля»: выставка фоторабот Марины Рятте (0+)

«Волонтер — это стиль жизни»: книжная выставка (6+)

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Зверевой, 15а, т. 71-610

«Новогоднее волшебство…». Выставка авторских елочных игрушек из ваты Татьяны Трудовой (0+)

«И цветы, и шмели, и трава, и колосья…»: выставка декоративно-прикладных предметов из личной коллекции Людмилы Ковалевой (6+)

24, 25 декабря 11.00 - «По стране гуляет праздник — это Новый год-проказник!»: праздничная игровая программа для детей (0+)

19 декабря - «Звезда по имени Анастасия Вертинская». Выставка-портрет к 80-летию со дня рождения (16+)

20 декабря 17.00 «Снег, снег, снег…». Открытие новогодней выставки Гатчинского товарищества художников (6+)

20 декабря - «Звезды, которые не гаснут». Книжно-иллюстративная выставка-обозрение к юбилеям актеров Натальи Фатеевой, Михаила Боярского, Эммануила Виторгана, Нины Дорошиной (16+)

23 декабря - «Карл Брюллов: художник золотого века». Выставка-вернисаж к 225-летию со дня рождения (16+)

22 декабря 14.00 - «Мечты и планы Павла I…». Авторская программа Алены Тришиной. Презентация двух новых авторских книг, изданных к 270-летию со дня рождения императора (12+)

Духовно-просветительский центр Покровского собора, Гатчина, ул. Красная, 1Б

22 декабря 15.00 - концерт учащихся и преподавателей Таицкой музыкальной школы и Войсковицкой школы искусств (0+)

Высокоключевая сельская библиотека, Большой пр., д 35а, т. 5-87-21

«Шепот небес»: выставка акварелей Елены Зыковой (6+)