Дед Мороз и все-все-все: Гатчинский Дом культуры приглашает!

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза»

Новогодние мероприятия для детей начнутся уже 22 декабря — с интерактивного представления «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза».

Праздничной атмосферой наполнено Новогоднее Царство, где всех ждет встреча со Снегурочкой и Дедом Морозом в тронном зале и невероятная фотосессия с главными героями Царства. Не обойдется без игр, затей, хоровода и отличного новогоднего настроения.

Представления пройдут в Доме культуры 22, 29 и 30 декабря, 2, 3, 4, 5 января (11.00, 13.00, 15.00). Продолжительность программы - 1 час.

Билеты и подарки можно приобрести онлайн и в кассе ДК.

«Новогодняя почта» от «Фортиссимо»

23 декабря в 19.00 в концертном зале Дома культуры начнется праздничный концерт «Новогодняя почта» вокально-эстрадной студии «Фортиссимо».

Конец декабря – самое волшебное время для тех, кто верит в чудо и с нетерпением ждёт новогодний праздник. А вы уже написали свои письма близким, друзьям и Деду Морозу? Воспитанники вокально-эстрадной студии «Фортиссимо» не только готовы рассказать вам об этом, но и показать, и даже спеть!

В преддверии Нового года Гатчинский Дом культуры приглашает всех желающих стать частью незабываемого вечера, который подарит массу положительных эмоций, ярких впечатлений, и станет прекрасным завершением уходящего года.

Билеты можно приобрести в кассе ДК.

«Новогодние приключения пушистиков»

27 декабря в 15.00 на Театральной площади в Гатчине начнется игровая программа для детей «Новогодние приключения пушистиков».

30 декабря в 12.00 такое же представление будет разыграно в сквере «Юность».

Хоровод у ёлки

В этом году Гатчинский Дом культуры вновь приглашает маленьких гатчинцев отправиться в путешествие вместе с непоседливой Ёлочкой. Она уже получила ответы на все свои «почему» в Сказочном лесу, и теперь отправится покорять Сладкое королевство. Юных зрителей ждет увлекательное путешествие, любимые песни, веселые игры, танцы и хоровод вокруг елочки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Детская театрализованная программа «Новогодняя елка» будет проходить в холле 1-го этажа Дома культуры 29 декабря (в 12.00 и 15.00), 31 декабря (в 12.00), 3 января (12.00 и 15.00). Продолжительность программы – 50 минут.

Билеты и подарки можно приобрести онлайн и в кассе ДК.

«Тайна заколдованного зеркала»

Какие чудеса только не происходят в канун Нового года! Силам зла не по нраву, что всех переполняет радость от подготовки к празднику и совершается столько добрых дел! Ну и, конечно, больше всех им мешают Дед Мороз и Снегурочка. Но чтобы их устранить, надо притвориться другом и прибегнуть к злым чарам! Вот с таким планом в сказке появляется Чудо-Юдо, заколдовывает зеркало и превращая его в портал Зазеркалья. Помощь придет, откуда не ждали! Чтобы узнать весь сюжет этой захватывающей истории, приходите на праздник всей семьей. В спектакле вас так же порадуют яркие музыкальные и

цирковые номера.

Даты представлений: 30 декабря (в 12.00 и 15.00), 2 января (в 12.00 и 15.00). Продолжительность - 1 час 20 мин.

Билеты и подарки можно приобрести онлайн и в кассе ДК.

«Волшебные часы»

Новогодний спектакль «Волшебные часы» — это веселая история о том, как Кикимора и Баба Яга пытались время вспять повернуть. В этой душевной зимней сказке рассказывается о самых важных и по-настоящему ценных человеческих качествах: дружбе, умении прощать, доброте и вере в чудеса.

Театр-студия откроет свои двери для детей любого возраста, окутывая всех новогодним настроением и волшебством. Дети не только увидят, как разворачиваются события на сцене, но смогут пообщаться и поиграть с героями сказки!

Зрителей ждут праздничная атмосфера, красочные декорации, увлекательный сюжет, отличная игра актеров, интерактивы с залом и фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Спектакль «Волшебные часы» пройдет 21, 22, 29 декабря (в 12.00 и 15.00), 27, 28 декабря (в 17.00), 3 и 4 января (в 12 и 15.00). Продолжительность - 1 час.

Билеты и подарки можно приобрести онлайн и в кассе ДК.

Концерт «С новым годом, Гатчина!» для взрослых

28 декабря в 18.00 в Доме культуры начнется праздничный концерт для взрослой аудитории.

В канун Нового года всем нам очень хочется ощутить ту самую волшебную атмосферу, радость, предвкушение чего-то светлого, доброго и родного. Именно эти, так всем необходимые эмоции подарит концерт автора и ведущего русской народной телепередачи «Гармонисты России» на телеканале «Жар Птица», поэта-песенника Александра Ганичева и солистки продюсерского центра «Русская гармонь», композитора Светланы Калачёвой (г. Москва), при участии солистов и творческих коллективов Гатчинского городского Дома культуры.

Билеты можно приобрести онлайн и в кассе ДК.

Гатчинский Дом культуры: Гатчина, пр. 25 Октября, д.1. Телефон для справок: 8-81371-78-390, +7 (921) 634-44-24.