Ленобласть чествует победителей олимпиад и творческих конкурсов

«География» ленинградских побед обширна: музыкальный конкурс «Молодые дарования России», чемпионаты профессионального мастерства «Профессионалы» и «Абилимпикс», всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», лесной конкурс «Подрост», фестиваль детского технического моделирования, премия #мывместе. Имена победителей федеральных конкурсов — Николай Алексеев, Владислав Гуридов, Анастасия Калинина, Ксения Каргапольцева, Анна Кузнецова, Андрей Мартынов, Станислава Миханкова, Анастасия Некрасова, Константин Ненуженко, Мария Плетнёва, Ани Татоян, Варвара Тупикова и Виктория Фёдорова.

Для поддержки молодых талантов в Ленобласти учреждена премия губернатора – 25 тысяч рублей, а выплата региона за победу и призовое место во всероссийской олимпиаде школьников составляет 240 и 120 тысяч рублей соответственно, за успехи в чемпионатах «Профессионалы» и «Абилимпикс» — премия от 30 до 250 тысяч рублей. Также были отмечены педагоги и мастера, которые подготавливали, сопровождали, поддерживали и наставляли ребят на их пути.