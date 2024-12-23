В Гатчине открылся центр психологической помощи детям и подросткам

Региональный центр психологической помощи несовершеннолетним Ленинградской области создан в 2024 году по поручению губернатора региона, в рамках пилотного проекта, инициированного подкомиссией Госсовета по профилактике кризисных состояний среди несовершеннолетних. Он располагается на базе Ленинградского областного института развития образования (ЛОИРО). Его цель — профилактика социальной дезадаптации и рискового (суицидального) поведения у несовершеннолетних, а также создание единой системы психологической службы на территории Ленинградской области. На базе центра будут разрабатываться методики поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он будет обеспечивать методическую и инструктивную поддержку образовательным учреждениям, что, в свою очередь, поспособствует укреплению школьных психологических служб.

Помимо базового отделения, в региональный центр вошли пять территориальных структурных подразделений - в Гатчине, Волхове, Выборге, Кингисеппе и Всеволожском районе.

В Гатчине 18 декабря состоялось торжественное открытие первого из территориальных структурных подразделений центра. Участниками этого события стали представители педагогического и социально-психологического сообщества. Педагогов и социальных психологов приветствовала председатель комитета образования Ленинградской области Вероника Реброва.

- Такие центры в территориальных округах объединят вокруг себя образовательные учреждения нескольких районов, - рассказала Вероника Ивановна. - Гатчинское подразделение будет взаимодействовать со школами, психологическими службами, с детьми и их родителями из пяти районов — Тосненского, Кировского, Лужского, Ломоносовского и Гатчинского округа. Речь идет в первую очередь о сложных кризисных случаях.

Центр будет предоставлять комплексные услуги в области образования, здравоохранения и социальной защиты. Такая трехуровневая модель позволит оказывать помощь на уровне образовательных учреждений всего региона.

- Нам предстоит выполнить две ключевые задачи, - говорит Вероника Реброва. - Первая — регуляция психологического пространства, чтобы психологические службы не оставались один на один со своими рабочими проблемами. Вторая основная задача центра — оперативная помощь детям в сложных случаях. Конечно, в первую очередь с этим работают психологические службы школ, но в сложных случаях будут подключаться высококвалифицированные специалисты центра. Задача центра — под своей крышей собрать этих специалистов, сберечь, помочь им оказывать действенную поддержку нашим детям и родителям... Выстроить пространство помощи нашим детям, снизить их тревожность, количество проявлений деструктивности, помочь в ситуации большого риска — дело благое. Уверена, вместе мы справимся

О перспективах развития системы психологической помощи в сфере образования Ленинградской области рассказала руководитель регионального центра психологической помощи несовершеннолетним Елена Есликова.

- За последние годы численность детей, которые остро нуждаются в психолого-педагогической помощи, увеличилась, - отметила Елена Владимировна. - И эта помощь должна быть не просто квалифицированной, она должна быть качественной и доступной. Ленинградская область вошла в число пятнадцати регионов, которые стали разрабатывать модель системы психологической помощи у себя на территории для того, чтобы можно было эти проекты реализовывать во всех других регионах и субъектах России.

Среди основных направлений деятельности центра - мобильные выездные группы кризисной помощи, расширение спектра диагностических методик деструктивного поведения, координация психологических действий всех субъектов системы.

- Таким образом, мы создаем не очередную точку психологической помощи, а регулируем систему регионального психологического пространства, - подчеркнула Елена Есликова.

Гатчинское территориальное подразделение регионального центра возглавила психолог Светлана Бочарова.

- Основная миссия нашего центра — снижение рисков социальной дезадаптации обучающихся, в том числе и суицидального кризисного состояния, создание условий для полноценной социализации детей, - отметила она. - Ребенку иногда некуда обратиться, и его просто не слышат. Мы стремимся стать территорией доверия, где дети смогут получить поддержку и помощь.

Как подчеркнула Светлана Васильевна, очень важно своевременно обращаться за поддержкой, не откладывая решение острых вопросов.

- Психологическая безопасность должна стать фундаментом образовательного процесса, - говорит она. – Это не только комфортная учебная обстановка, но и уверенность ребенка в том, что его проблемы и переживания будут услышаны взрослыми. Мы хотим, чтобы дети знали: они могут обратиться к нам в любых ситуациях, и мы примем их без осуждения или наставлений, предоставляя необходимую психологическую поддержку... Наша задача — объединить специалистов и определить область наших совместных действий. Мы делаем пока только первые шаги в выстраивании единого психологического пространства. Но у нас собралась сильная команда, и уже есть первый опыт.

Начиная с сентября 2024 года, педагогами и психологами гатчинского подразделения уже проведено 79 индивидуальных консультаций по поводу кризисных ситуаций. Из них 25 консультаций — с несовершеннолетними, 27 - с родителями, 17 с педагогами и 10 - с психологами. Гатчинский центр проводит актуальные круглые столы, семинары-практикумы и совещания с педагогами и психологами разных районов, мероприятия для школьников, детей из семей военнослужащих СВО. Разработана и уже начала реализовываться программа профилактики профессионального выгорания педагогов и психологов. На будущий год запланированы масштабные мероприятия на всей территории Гатчинского подразделения центра, включая проведение фестиваля психологических практик и медиаций для психологов и социальных педагогов.

Светлана Бочарова выразила благодарность всем, кто поддержал и продолжает поддерживать развитие новой психологической службы.

- Вместе мы открываем новую страницу в истории образовании, где психологическое здоровье и безопасность станут краеугольными камнями нашей системы, - уверена Светлана Васильевна.

После церемонии открытия гатчинского психологического центра педагоги и психологи приняли участие в создании герба, символизирующего взаимодействие районных ведомств в системе профилактики кризисных ситуаций с несовершеннолетними.

Юлия Лысанюк