Награды сотрудникам «Агрокомплекса «Оредеж»

Благодарностью главы администрации Гатчинского муниципального округа награждены оператор птицефабрики Андрей Бабурин, сортировщица в производстве пищевой продукции Наталья Пуранен, птицевод Любовь Корчагина и слесарь-ремонтник Станислав Беляйков. Почетная грамота администрации Гатчинского муниципального района вручена оператору птицефабрики Владимиру Степанову.

В этот же день на предприятии чествовали победителей конкурса «Лучший по профессии», который птицефабрика организовала для мотивации сотрудников к развитию профессиональных компетенций.

По итогам конкурса в 2024 году лучшим руководителем производственного подразделения стал мастер участка Александр Куликов, лучшим специалистом производственного подразделения – инженер МТП Владимир Анциферов, лучшим работником ветеринарной службы – лаборант Наталия Эленд. Лучший оператор птицефабрики – Альберт Боос, лучшая сортировщица в производстве пищевой продукции – Светлана Фиалка, лучший грузчик – Андрей Красильников, лучший тракторист – Николай Приступа, лучший работник инженерной службы – Владимир Кузьмин, лучший работник энергетической службы – Алексей Григорьев.

Генеральный директор ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» Андрей Козлитин поздравил награжденных и поблагодарил за искренний интерес и ответственное отношение к общему делу.

«В этом году мы решили положить начало новой традиции и организовать на предприятии конкурс «Лучший по профессии». Мы рады поощрить сотрудников, которые нацелены на результаты, проявляют командный дух и развиваются как профессионалы. «Агрокомплекс «Оредеж» в этом году показывает уверенный рост производственных показателей, и это заслуга нашего сильного коллектива», – отметил Андрей Козлитин.

Пресс-служба ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»