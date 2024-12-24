Праздник работников тепла и света

День энергетика – поистине один из самых светлых праздников – отмечается в самый короткий световой день – 22 декабря. Накануне в зале Гатчинского дома культуры собрались работники и ветераны Гатчинских электросетей.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети Ленэнерго» Павел Самылов приветствовал юбиляров и поздравил работников с приближающимся Днем энергетика:

- 60 лет – значимая дата. Это, в первую очередь, история, традиции. И самое важное – это имя, которое несут эти традиции. Когда нашу работу никто не замечает, значит, у нас все хорошо! Бог создал солнце, а мы с вами нашей работой несем свет и тепло во все дома. От всего сердца хочу поздравить всех с Днем энергетика и с наступающим Новым годом и пожелать производственных успехов, счастья, благополучия и здоровья. Спасибо за вашу работу!

Павел Владимирович вручил награды особо отличившимся сотрудникам. Члены коллектива Гатчинских электросетей получили почетные грамоты ассоциации «ЭРА России», благодарности комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области и почетные грамоты и благодарности ПАО «Россети Ленэнерго».

Энергетиков поздравил и директор Гатчинских электрических сетей Евгений Скляров. Он вручил сотрудникам знаки отличия предприятия.

С приветственными словами к работникам Гатчинских электросетей обратились руководители Гатчинского муниципального округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

Глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим отметила, что сегодня энергетика, являясь одним из приоритетов в структуре экономики, несет в себе огромную мощь: «Говоря о перспективах, мы всегда в первую очередь спрашиваем, а хватит ли нам для реализации того или иного проекта в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве энергетической мощности».

Людмила Нещадим поблагодарила директора Гатчинских электросетей Евгения Склярова и всех его предшественников, ветеранов отрасли, тех, кто стоял у истоков предприятия – за все, что делается и делалось за эти 60 лет.

Глава Гатчинского муниципального округа Виталий Филоненко, поздравляя энергетиков с профессиональным праздником, подчеркнул значимость их работы:

- Давным-давно возник спор: что важнее – вода или электричество? Знаете, оказывается, электричество. Сейчас не будет электричества, не будет и воды в домах. Ваша профессия нам нужна, она востребована. Спасибо вам за труд!

Виталий Филоненко и Людмила Нещадим вручили директору Гатчинских электросетей подарок и награды сотрудникам Гатчинского электросетевого района. Благодарности главы администрации Гатчинского округа удостоены электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Михаил Голомзин, начальник управления делами Татьяна Кондратьева, старший мастер Сергей Нефедов, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Дмитрий Проскурнин, заместитель директора по реализации и развитию услуг Анастасия Чистякова.

Также в этот день энергетиков поздравили руководители Ломоносовского и Волосовского районов, вручив награды сотрудникам Ломоносовского электросетевого района.

Екатерина Дзюба