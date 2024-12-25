Депутат Госдумы поддержал ДНД «КольЧуга»

Когда-нибудь здесь будут снимать кино по мотивам романов Агаты Кристи и Дафны Дюморье, где место действия – старинный парк и особняк с его загадочными обитателями. А может, это будет фильм о жизни русских купцов Елисеевых, создавших эти великолепные декорации сто с лишним лет назад на гатчинской земле? Печально знаменитая усадьба в Белогорке переживает свой ренессанс – у нее наконец-то появился настоящий хозяин, подаривший замку новую жизнь, а нам – надежду увидеть дворец в былой красе и передать потомкам не руины, а жемчужину архитектуры предместья Северной столицы.