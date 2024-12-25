Депутат Госдумы поддержал ДНД «КольЧуга»
ДНД «КольЧуга» Кобринского сельского поселения получила поддержку депутата Государственной думы Сергея Петрова.
Рубрики: Общество
На мероприятии, посвященном подведению итогов уходящего 2024 года, депутат Государственной думы Сергей Петров вручил членам добровольной народной дружины Кобринского сельского поселения «КольЧуга» персональные видеорегистраторы.
Сергей Валериевич подчеркнул важность проводимой общественниками работы. Он обратил внимание на необходимость поддержки таких начинаний на муниципальном и государственном уровне.
Представители народной дружины поблагодарили депутата за оказанную поддержку и заверили, что и дальше продолжат участвовать в охране общественного порядка во взаимодействии с правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами власти.
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