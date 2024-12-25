К Рождеству в Гатчине откроется каток

Идея открыть каток на городском променаде появилась несколько лет назад, и в этом году по поручению главы администрации Гатчинского муниципального округа Людмилы Нещадим в городе приступили к созданию сезонной площадки для катания.

Администрация заключила контракт со специализированной организацией, выделили участок между домами № 6 и № 12 на Соборной улице, и 23 декабря приступили к монтажу искусственного катка площадью 400 кв. м.

Как рассказал заместитель главы гатчинской администрации по социальным вопросам Павел Иванов, это будет настоящий городской каток – с подсветкой, музыкой и раздевалками:

- Каток – с искусственным покрытием, который не боится перепадов температур. Там положены айс-маты, минусовая температура на поверхности катка поддерживается специальной холодильной установкой.

Каток будет абсолютно бесплатным для всех желающих, катание – каждый день, без выходных, с 10:00 до 21:30, по графику. Продолжительность сеансов – полтора часа, перерывы – по 10 и 30 минут.

На катке предусмотрен бесплатный прокат коньков – заказано более 80 пар разного размера, чтобы одновременно могли кататься и дети-школьники, и взрослые.

Катание – исключительно фигурное, т.е. никаких клюшек и шайб. Нельзя будет выходить на лед в обуви, приносить с собой еду и напитки, забавляться с пиротехникой и приводить домашних животных. Лицам в состоянии алкогольного опьянения вход на каток запрещен – о поддержании общественного порядка позаботится охрана.

Каток будет работать всю зиму – до марта. Открытие запланировано на 6 января – к Рождеству.