Важные правила новогодних праздников и зимних каникул

Простые и понятные правила помогут вам сохранить жизнь и здоровье и получить от зимы только лишь положительные эмоции.

Для того, чтобы праздничные дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты:

– ёлка устанавливается на устойчивой подставке;

– для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления;

– ветки и верхушка елки не должны касаться стен и домашних вещей;

– не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов;

– приобретая пиротехнические изделия, будьте внимательны, проверьте наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке, срока годности.

Запрещается:

– украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;

– одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;

– зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками в доме.

Детям категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями.

Закрепляйте с детьми правила пожарной безопасности:

– не играть со спичками, зажигалками;

– не зажигать свечи;

– не включать самостоятельно электроприборы;

– нельзя бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовых химических веществ, особенно аэрозоли;

– никогда не прятаться при пожаре.

Уважаемые родители, убедительная просьба:

– не оставляйте детей дома одних;

– уберите все предметы, которыми дети могут пораниться;

– не оставляйте спички, зажигалки в доступном для детей месте;

– лекарства должны храниться в недоступном для детей месте;

– не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках и санках) без присмотра;

– не разрешайте детям гулять в темное время суток далеко от дома;

– не разрешайте им самостоятельно пользоваться плитой, печью, включать электроприборы, в том числе электрическую гирлянду;

– будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности!

– выполняйте правила безопасности и строго контролируйте поведение детей в дни зимних каникул!

Каждый ребёнок должен знать свой домашний адрес и номер телефона родителей.

Выучите с детьми наизусть номер «112» — телефон вызова экстренных служб.

И помните! Безопасность детей — дело рук их родителей!