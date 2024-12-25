Важные правила новогодних праздников и зимних каникул
Приближаются новогодние праздники и зимние каникулы. Самое чудесное время для детей: елка, подарки, разнообразные развлечения, бенгальские огни, хлопушки, петарды, снежные горки, ледянки, санки, лыжи и коньки — все это не только приносит радость, но может огорчить травмами, ушибами, порезами и ожогами.
Простые и понятные правила помогут вам сохранить жизнь и здоровье и получить от зимы только лишь положительные эмоции.
Для того, чтобы праздничные дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты:
– ёлка устанавливается на устойчивой подставке;
– для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления;
– ветки и верхушка елки не должны касаться стен и домашних вещей;
– не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов;
– приобретая пиротехнические изделия, будьте внимательны, проверьте наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке, срока годности.
Запрещается:
– украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;
– одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;
– зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками в доме.
Детям категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями.
Закрепляйте с детьми правила пожарной безопасности:
– не играть со спичками, зажигалками;
– не зажигать свечи;
– не включать самостоятельно электроприборы;
– нельзя бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовых химических веществ, особенно аэрозоли;
– никогда не прятаться при пожаре.
Уважаемые родители, убедительная просьба:
– не оставляйте детей дома одних;
– уберите все предметы, которыми дети могут пораниться;
– не оставляйте спички, зажигалки в доступном для детей месте;
– лекарства должны храниться в недоступном для детей месте;
– не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках и санках) без присмотра;
– не разрешайте детям гулять в темное время суток далеко от дома;
– не разрешайте им самостоятельно пользоваться плитой, печью, включать электроприборы, в том числе электрическую гирлянду;
– будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности!
– выполняйте правила безопасности и строго контролируйте поведение детей в дни зимних каникул!
Каждый ребёнок должен знать свой домашний адрес и номер телефона родителей.
Выучите с детьми наизусть номер «112» — телефон вызова экстренных служб.
И помните! Безопасность детей — дело рук их родителей!