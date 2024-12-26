Гатчинский музей принял миллион гостей

- Я бы назвал 2024 год крепким рабочим годом в преддверии большого и важного для нас юбилея – 260-летия Гатчинского дворца.

Многие события, которые происходили в 2024 году, предваряют этот юбилейный год, когда мы будем демонстрировать наши достижения за минувшее десятилетие, – сказал Василий Панкратов.

В этот раз подробности подготовки к юбилею Василий Юрьевич раскрывать не стал. Но дал понять, что облик Гатчинского дворца, изящные формы которого напоминают средневековый замок, обязательно дополнится некоторыми элементами крепости. А еще – что мотивационный девиз «Хочу в Гатчину» уже исчерпал себя, туристы узнали и полюбили Гатчинский дворец, поэтому его юбилей будет проходить под новым девизом.

Подводя итоги года в цифрах, Василий Панкратов не скрывал свою удовлетворенность результатом. На середину декабря общая посещаемость всех объектов составила 700 тысяч человек. Для сравнения, в 2023 году была 581 тысяча посещений. Популярность гатчинского парка тоже увеличивается. Только за минувший год она выросла с 282 до 311 тысяч посещений.

- Тенденция очень приятная, число посетителей увеличилось на 15 процентов и продолжает расти. Если брать в целом общую посещаемость, включая абонементы, мы подошли к цифре один миллион, – отметил директор и рассказал, как девять лет назад обещал экс-министру культуры России Владимиру Мединскому, что «скоро будет миллион посетителей». Пускай не скоро, но сделали это.

Все привлекательнее становятся гатчинские парки. Есть планы продолжать популярные фестивальные программы. Новой жизнью наполнились Дворцовые оранжереи. Идет реставрация террасы-пристани, Горбатого моста и других объектов. Но, учитывая общую ситуацию, называть точные сроки окончания работ директор не стал.

Из важных событий в преддверии юбилейной даты Василий Панкратов особо отметил возвращение императорского орла на башню Арсенального каре.

- Это знаковая история. Гатчина – важнейшая императорская резиденция. И я, честно говоря, не очень верил в то, что доживу до такого дня, – сказал Василий Панкратов.

Еще один успех – завершение реставрации павильона Орла на Длинном острове. Практически закончена реставрация фасада дворца, в том числе на Кухонном каре, где ее никогда не было.

- Остались только оконные работы. Они запланированы на начало 2025 года. В Кухонном каре есть такой же двор, как и в Арсенальном каре – его мы также представим вниманию гостей, - сообщил Василий Панкратов.

На первом этаже дворца идет реставрация личных покоев Павла I. Это семь комнат. После завершения реставрации будет стоять не менее сложная задача – наполнить залы историческими предметами.

- Сделать комнаты Павла I для меня принципиально важно. Это сердце нашего музея, его начало, потому что именно с них пошла мемориальная история сохранения покоев императора и членов его семьи для потомков, для будущего, – отметил Василий Панкратов.

В 2025 году музей-заповедник «Гатчина» приглашает гостей на три новых тематических выставки: в честь 80-летия Победы, посвященную императору Александру III и его взаимоотношениям с композитором Петром Чайковским, и не менее интересную – об императоре и художнике Василии Поленове.

Татьяна Можаева