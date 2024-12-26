О выдаче талонов на посещение муниципальных бань

Новое учреждение объединило бани в Гатчине (на улицах Леонова и Рысева), а также бани в п. Вырица, п. Дружная Горка,

д. Лампово, г. Коммунаре (на ул. Строителей и ул. Советской), п. Тайцы, д. Малое Верево, п. Войсковицы, д. Шпаньково, п. Высокоключевой, д. Сяськелево, д. Жабино, п. Торфяное, п. Сиверский, д. Белогорке и д. Куровицы.

Решением Совета депутатов Гатчинского муниципального округа от 20.12.2024 № 137 «О предоставлении бытовых услуг населению на территории Гатчинского муниципального округа» установлено предоставление бытовой услуги общего мыльного отделения муниципальных бань на территории Гатчинского муниципального округа бесплатно следующим категориям граждан, проживающих в неблагоустроенном жилом фонде, расположенном на территории Гатчинского муниципального округа:

- ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории, вдовы ветеранов Великой Отечественной

войны и приравненных к ним категорий;

- дети войны;

- ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей, члены семей погибших ветеранов боевых действий;

- ветераны труда Российской Федерации и ветераны труда Ленинградской области;

- инвалиды 1 и 2 группы и сопровождающее их одно лицо;

- дети-инвалиды и сопровождающее их одно лицо;

- дети до 18 лет;

- семьи, получающие государственную социальную помощь, получающие доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области;

- члены многодетных семей;

- неработающие женщины, достигшие возраста 55 лет, и неработающие мужчины, достигшие возраста 60 лет.

В настоящее время вносятся изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципальной услуги посещения общего мыльного отделения муниципальных бань гражданам, определенным решением совета депутатов Гатчинского муниципального округа».

Выдача талонов (четыре талона в месяц) будет осуществляться через МФЦ с января 2025 года.