Александр Дрозденко исполнил детские новогодние желания

«Вслед за Мироном и Тимофеем обновили новые велосипеды прямо в вестибюле правительства Ленобласти и Беллатта с Иларионом. 14-летний Матвей улыбался сдержанно, но во всем поддерживал маму. Пожелал ребятам всегда оставаться дружной семьей, заботиться о маме и дождаться старшего брата с Победой. Сейчас он заменил отца на СВО. Ленинградская #елкажеланий — в действии», — отметил губернатор Ленинградской области.