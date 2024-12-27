Александр Дрозденко исполнил детские новогодние желания
Губернатор Ленинградской области подарил новые велосипеды семье Андреевых из Гатчины. Ребята опробовали их прямо в холле здания областного правительства. Шары с их новогодними мечтами глава региона снял с ленинградской Елки желаний.
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«Вслед за Мироном и Тимофеем обновили новые велосипеды прямо в вестибюле правительства Ленобласти и Беллатта с Иларионом. 14-летний Матвей улыбался сдержанно, но во всем поддерживал маму. Пожелал ребятам всегда оставаться дружной семьей, заботиться о маме и дождаться старшего брата с Победой. Сейчас он заменил отца на СВО. Ленинградская #елкажеланий — в действии», — отметил губернатор Ленинградской области.
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