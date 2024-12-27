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Аварийное отключение воды в Гатчине

В Гатчине 27 декабря в районе 12 часов дня произошла авария на магистральном водопроводе (за Домом культуры). Часть города осталась без холодной воды.

Рубрики:  ЖКХ

Как сообщили в администрации, характер повреждений и время ликвидации выясняются. Идет технологическое переключение на резервные источники подачи воды Возобновление подачи воды планируется в течение двух часов.