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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 28 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Пудостьское СП:

28.12.24 11:00 до 20:00

п. Терволово.

28.12.24 20:00 до 08:00 кратковременно 1 раз на 30 минут

п. Терволово.