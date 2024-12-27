Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 28 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Пудостьское СП:
28.12.24 11:00 до 20:00
п. Терволово.
28.12.24 20:00 до 08:00 кратковременно 1 раз на 30 минут
п. Терволово.
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