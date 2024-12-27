Награды — за храбрость, награды — за труд

«Слова огромной благодарности вам — за вашу работу, за ваш труд, за ваш боевой и трудовой подвиг. Вашим трудом развивается Ленинградская область. В канун Нового года у каждого свои желания, но одно объединяет нас всех — желание мирного неба над головой. А мы все понимаем, что мир наступит через нашу победу. Желаю всего самого доброго! И еще раз спасибо за ваш труд!», — поблагодарил земляков губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награжден младший лейтенант Андрей Ширяев, медалью Суворова — ефрейтор Станислав Ступников. За самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях медалью Луки Крымского награжден врач Всеволожской больницы Виталий Шатковский, за заслуги в сельском хозяйстве — орденом Почета замдиректора племенного завода «Гомонтово» Сергей Коломыцев. Знаком отличия «За заслуги перед Ленинградской областью» награжден генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Почетным дипломом Губернатора Ленобласти награждены коллективы Детского сада № 10 города Гатчины и Подпорожского политехнического техникума. Благодарность губернатора Ленобласти объявлена депутату Госдумы Ольге Занко и директору Благотворительного фонда «Старорусская 12» Яне Шапкиной.