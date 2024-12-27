Новогодний праздник в подарок

Большой праздник в компании проверенных временем героев русских народных сказок, ловких фокусников и диковинных зверей организовал петербургский благотворительный фонд «Переправа». Его основная задача - социальная и гуманитарная поддержка детей-инвалидов, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, военнослужащих в зоне СВО. Фонд оказывает помощь коррекционным школам, домам инвалидов и престарелых, госпиталям, участникам СВО и беженцам-переселенцам.

В Гатчинском округе сотрудники фонда «Переправа» организовали для детей новогоднюю встречу со сказкой. Праздник прошел в зале Войсковицкого центра культуры и спорта при взаимодействии с администрацией Гатчинского округа под кураторством члена Общественной палаты Ленинградской области Юлии Ногиной.

Не передать словами какую радость испытали дети от встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой, Иванушкой, хитрюгой Бабой Ягой и хозяйкой года - миловидной Змеей. Профессиональная команда артистов держала внимание детей и взрослых полтора часа. Тут и интерактивная развлекательная программа с элементами спектакля и добрыми традициями, и волшебные превращения. А еще - дрессированные животные: собачка, кролик, петушок, игуана, крокодил, змея… Праздник прошел на одном дыхании, и, безусловно, запомнится надолго.

Кто же был самый-самый? Детвора отдала первое место главному сказочному волшебнику – Деду Морозу. А вот в отношении животных мнения разошлись. Мам и бабушек больше восхищал белоснежный карликовый пудель, мальчишек - большая живая змея, а девочек – крокодильчик. Одна маленькая девочка назвала его «акула с ножками».

По традиции сказочное действо закончилось вручением подарков от Деда Мороза и Снегурочки. В нарядных сумочках малышам преподнесли сладости, развивающие игры и красивые открытки с пожеланиями и напутствиями от Деда Мороза.

Татьяна Можаева