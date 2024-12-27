Праздники без вреда для здоровья

— Владимир Яковлевич, как избежать алкогольной интоксикации во время новогодних праздников?

— Стоит отметить, что любое чрезмерное употребление алкоголя приводит к интоксикации. Чтобы избежать этого во время новогодних праздников, рекомендуется: хорошо выспаться накануне, есть во время застолья, выбирать один слабоалкогольный негазированный напиток и делать перерывы между порциями (около 30 минут). Это позволит организму перерабатывать алкоголь, контролировать степень опьянения и вовремя заметить неприятные симптомы. Важно помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует, а умеренное употребление — лучший способ избежать неприятных последствий.

— И какие продукты питания следует предпочесть?

— Для быстрого выведения продуктов распада алкоголя важно правильно питаться. Еда должна быть легкоусвояемой, нежирной и неострой, чтобы не перегружать печень. Следует избегать газированных напитков, так как они ускоряют всасывание алкоголя. Алкоголь можно запивать напитками с повышенным содержанием витамина C, так как он ускоряет работу печени. Также нейтрализовать негативное влияние алкоголя помогут продукты, с высоким содержанием витаминов группы В. На следующий день рекомендуется отказаться от алкоголя и употреблять молочные продукты, рассолы, кислые напитки (клюквенный, брусничный морс с лимоном) и горячие бульоны или супы для восстановления организма.

— Какие советы вы бы дали по контролю за употреблением алкоголя во время новогодних праздников?

— Чтобы избежать негативных последствий чрезмерного употребления алкоголя на новогодних праздниках, важно помнить о рекомендуемых ВОЗ нормах: для мужчин — не более 40 г чистого спирта в день (примерно 1 л пива, 100 мл водки или 3 бокала вина), для женщин — 30 г (750 мл пива или 80 г водки, 2 бокала вина) при условии двух безалкогольных дней в неделю. Однако даже умеренное, но регулярное употребление алкоголя (3–4 раза в неделю и чаще) вредно. Ежедневное употребление алкоголя, даже в небольших количествах, негативно сказывается на здоровье. Людям, склонным к злоупотреблению алкоголем или имеющим зависимость, рекомендуется полностью отказаться от спиртного в новогоднюю ночь и выбирать компанию, не употребляющую алкоголь, чтобы избежать срыва.

— Какие продукты усиливают или ослабляют действие алкоголя?

— Вода и еда могут снизить степень алкогольного опьянения. Алкоголь нужно обильно закусывать горячей пищей. Мясные блюда, рыба, вареный картофель с маслом, а также петрушка и лимон снижают степень опьянения. Необходимо, чтобы блюда содержали в себе клетчатку и пектин. Они не дают большой нагрузки на желудок и частично расщепляют алкоголь. При этом важно не переедать, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Стоит учесть, что быстрому опьянению способствуют сладкое, газированное, а также смешивание различных видов алкоголя.

— Как распланировать праздничную неделю, чтобы она прошла без последствий — физических и психологических?

— Нужно спланировать праздничные дни так, чтобы избежать употребления алкоголя подряд в течение нескольких дней. Стоит отнестись к длинным выходным как к возможности сделать действительно что-то хорошее для своего как физического, так и психического здоровья. Время субъективно измеряется количеством полученных впечатлений, а алкоголь притупляет их остроту, и потому, выпивая, мы фактически «крадём» у себя драгоценный отдых, психологически сокращая новогодние праздники. Рекомендую вести активный и здоровый образ жизни.

— Может, есть какие-то особые правила, чтобы не было похмельного синдрома?

— Правила просты: это не пить совсем либо минимизировать количество потребляемого алкоголя. Вероятность уйти в запой в январские праздники очень высокая, если ежедневно употреблять алкоголь, особенно для тех людей, у которых уже есть проблемы с алкоголем или которые на грани алкоголизма. В таком случае заболевание как раз и может развиться, так что к этому фактору тоже надо относиться очень осторожно.

Беседовала Ксения Бондаренко