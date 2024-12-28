Ленобласть застраивается таунхаусами

Рубль, вложенный в стройку в Ленинградской области, дает десять в смежной отрасли экономики. В этом году регион выполнит взятые на себя обязательства – 4 млн квадратных метров жилья будет введено в эксплуатацию. Из них только 1,3 млн квадратов – многоэтажные дома, а 2,7 млн кв. метров – малоэтажные, таунхаусы. Правительством Ленобласти выдано 152 разрешения на строительство.

План по расселению ветхого и аварийного жилья выполнен на 100%. 2600 жителей в этом году получили новое жилье взамен бараков.

И, что немаловажно, в 2024 году Ленинградская область закрыла проблему обманутых дольщиков. Это стоило 21 млрд рублей из бюджета Ленинградской области.

- В появлении этих дольщиков не было вины правительства Ленобласти, сыграли свою роль пробелы в законодательстве. Надеюсь, что эта ситуация в регионе больше не повторится, – резюмировал Александр Дрозденко.