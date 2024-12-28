Новогодние подарки в гатчинский госпиталь

Вместе с сотрудниками Ленинградского отделения фонда «Защитники Отечества», активистами движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко привезла вкусные и полезные подарки. Для поднятия настроения бойцов навестила и Снегурочка – с поздравительными открытками от детей. Гости передали в госпиталь сладости, фрукты, витамины и средства первой необходимости.

- В гатчинском госпитале царит очень теплая атмосфера – сразу чувствуется, насколько искренне медперсонал заботится о наших героях, – отметила Ольга Николаевна. – Мы пришли с подарками и поздравлениями вместе со Снегурочкой, чтобы улучшить настрой ребят: когда настроение приподнятое, и выздоровление идет быстрее. В госпитале лечатся бойцы из разных регионов – из Тывы, Чечни, Тюмени и, конечно, из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. У них боевой дух, все ждут нашей победы, в приближение которой каждый из них внес свой вклад. Это настоящие защитники, которыми мы гордимся и ради которых мы должны сделать все, чтобы оказать поддержку и помощь.

Также в этот день Ольга Занко навестила в Гатчинском округе семью участника СВО, погибшего в ходе боевых действий. Шестилетней дочке героя Ольга Николаевна привезла снегокат. Это была новогодняя мечта де-вочки, а «шарик» с такой просьбой, адресованной Деду Морозу, Ольга Занко сняла с «Елки желаний».

Екатерина Дзюба