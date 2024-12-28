«Рождественские чтения» – о 80-летии Великой Победы

Юбилейные Рождественские образовательные чтения Гатчинской епархии являются региональным этапом XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений Русской Православной церкви. Участие в форуме приняли представители духовенства и общественности, специалисты администрации и сферы образования Гатчинского района.

В этот день в фойе ЦТЮ открылась выставка детских работ «Красота Божьего мира». Здесь же проходила благотворительная ярмарка, которую устроили сес-тры милосердия из социального проекта «Святоград», действующего при храме святого равноапостольного князя Владимира в Коммунаре. Для детей и взрослых мастер-классы по изготовлению традиционных игрушек проводила руководитель студии «Рукодельница» ЦТЮ Людмила Еремеева.

Благородство целей

По традиции, Рождественские чтения открыл епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

- Благородство целей антифашистской борьбы стало великой нравственной силой, побуждавшей людей на боевые и трудовые подвиги, – уверен Владыка. – И мы победили потому, что вели справедливую войну, защищая честь, свободу и независимость своей Отчизны.

Говоря о духовных источниках сил и мужества советских воинов, епископ Митрофан отметил, что во многих из них действовало христианское сознание, воспитанное верующими воцерковленными родителями, нравственность которых сформировалась под влиянием уходящей эпохи царской России.

Как считает Владыка, сегодня очень важно обращаться к роли обычного человека в истории с точки зрения духовного состояния его личности:

- Прекрасные примеры знает церковная история: это великие победители в духовной брани, наши почитаемые святые, среди которых благоверный князь Александр Невский, святая преподобномученица Мария Гатчинская. Жития святых призваны вдохновлять нас на постоянную духовную работу над собой.

От имени вице-губернатора Ленинградской области Анны Данилюк собравшихся приветствовал заместитель председателя областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Андрей Панов.

Приветственный адрес от руководителей Гатчинского округа зачитала заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова. Она отметила, что сохранение исторической памяти, формирование нравственных основ при воспитании подрастающего поколения крайне важно именно сейчас, в такое непростое время.

Вступительная часть Рождественских чтений была отмечена знаменательным событием: прямо на сцене было подписано соглашение о сотрудничестве Гатчинской Епархии и Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа (СПАСК). Свои подписи под этим документом поставили епископ Гатчинский и Лужский Митрофан и директор «СПАСК» Юрий Беленький.

Как рассказал Юрий Беленький, последние годы колледж очень тесно работает с Гатчинской епархией: «Для нас очень важно участие в этом наших студентов: с одной стороны, мы приносим друг другу пользу, с другой – повышаем качество наших специалистов».

Награды – юным художникам

В этот день прошло награждение победителей епархиального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира». Участие в конкурсе приняли ученики детских художественных школ и школ искусств, а также воскресных школ со всех концов Гатчинской епархии. Как рассказал координатор регионального этапа конкурса в Гатчинской епархии иерей Сергий Чекоданов, всего на конкурс было представлено 89 детских работ, которые оценивались в двух номинациях: «Детский рисунок» и «Роспись по фарфору».

Тема конкурса в этом году – «Красота Божьего мира: времен связующая нить» – посвящена 80-летию Победы в Великой Оте-чественной войне. Тема эта масштабна и непроста, тем не менее юные художники и их преподаватели подошли к ней вдумчиво и сумели ее раскрыть, создав эмоционально сильные работы.

Все работы оценивало профессиональное жюри под председательством правящего архиерея, епископа Гатчинского и Лужского Митрофана. Победителей епархиального этапа наградили дипломами и памятными подарками. Работы этих ребят отправятся в Москву, на второй заключительный этап творческого конкурса, который проходит по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Важны правдивые истории

В Пленарном заседании приняли участие священнослужители, педагоги, деятели науки и культуры из Гатчины, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В своих выступлениях они разбирали важные аспекты деятельности Русской Православной церкви во время Великой Отечественной войны, отмечали особенности духовной жизни в этот исторический период. Говорили и о социально-культурологических последствиях, к которым привели драматические события 1941–1945 годов.

С интересными актуальными докладами выступили председатель Миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии иерей Николай Святченко, заведующий отделом патриотической и культурно-массовой работы Государственного мемориального музея А.В. Суворова в Санкт-Петербурге Владимир Шишов.

Священники и педагоги делились своим опытом и достижениями, связанными с решением насущных проблем современной педагогики и социологии. Свои размышления о том, как говорить о событиях Великой Отечественной войны с молодежью, представил председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии протоиерей Константин Головатский.

Как говорят сами представители молодого поколения, для них важны интересные правдивые истории.

- К сожалению, сейчас осталось очень мало свидетелей тех лет, – говорит отец Константин. – Еще одна проблема связана с увлечением гаджетами. Конечно, в интернете можно найти множество материалов о Великой Отечественной войне, но далеко не все дети всерьез интересуются нашей историей.

Как считает отец Константин, для того чтобы привлечь молодежь к этой теме, нужно для начала оторвать их от телефонов, предложив какую-то альтернативу. Не стоит списывать со счетов традиционные формы знакомства с этой темой: посещение музеев, поездки в места, связанные с исторической памятью, чтение книг, просмотр фильмов. При этом необходимы определенные фильтры для рекомендации таких произведений молодежи. По словам докладчика, весьма действенным способом знакомства с этой темой могут стать семейные беседы с детьми, тем более что память о воевавших героях, как правило, сохраняется в каждой семье.

Рождественские чтения продолжились работой в секциях и образовательными беседами. В рамках одной из секций обсуждали взаимопроникновение православной культуры и образования в контексте исторической памяти и духовного опыта поколений. В секции «Миссионерское и молодежное служение Церкви» в качестве удачного примера работы с молодежью была представлена интерактивная программа для старшеклассников «Дух героя». В двух других секциях делились опытом взаимодействия Церкви с Вооруженными силами, российским казачеством и правоохранительными учреждениями, говорили о важности духовного окормления военнослужащих.

Юлия Лысанюк