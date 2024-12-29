Не мешайте белое с красным

Протяженные зимние выходные толкают нас на гастрономические подвиги: хорошие хозяйки готовят, как на Маланьину свадьбу, чтобы потом в течение девяти дней всей семьей уписывать за обе щеки. К исходу праздников наступает расплата: отъевшиеся на год вперед граждане встают на весы и пугаются новых цифр. Но это еще полбеды. Некоторых пищевая разнузданность приводит на больничную койку.

Как избежать отравления, что пить и чем закусывать, и почему делать это надо медленно, в преддверии Нового года рассказала заведующая терапевтическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы, врач-гастроэнтеролог, терапевт Алина Зябченко.

- Печальные последствия новогоднего пиршества мы, как правило, наблюдаем спустя несколько дней после 1 января. А почему? Некоторые люди, видимо, думают, что мы едим единственный раз в году. В Новый год. Отсюда и результат. Надо понимать, что праздник – это не только еда.

31 декабря должен быть обычный день с обычным режимом питания: завтрак, обед и ужин. Мы не должны целый день голодать в ожидании боя курантов, потому что наша пищеварительная система как работала в будни, так и работает: она к этим праздникам не готова. Организм не знает, что мы ночью собираемся съесть огромные порции салатов и запить их алкоголем.

Обязательно 31 декабря должен быть отдых. Потому что, если мы сядем за стол уставшими, наш организм начнет просить больше пищи, поскольку ему надо будет восполнить энергетические запасы.

Чтобы после полуночи не превратиться в тыкву

- Чтобы не переесть в новогоднюю ночь, тщательно спланируйте свое меню, и основные блюда – более тяжелые, где много белков и жиров – поставьте на стол накануне: сядьте с близкими пораньше, поужинайте, проводите старый год. Потом вы сможете подвигаться, пообщаться, может быть, потанцевать. Пища переварится, и в двенадцать вы уже выпьете шампанского и закусите легкими закусками.

Во время застолья старайтесь не торопиться, кушать медленно, потому что центр насыщения в нашем головном мозге включается ровно через 20 минут пос-ле первого куска. Если вы едите очень быстро, он не успевает включиться, и через 20 минут у вас появится ощущение тяжести – вы уже переели. Поэтому старайтесь есть не торопясь.

Пейте воду – воду, господа!

- Идеальная запивка – это вода. Прекрасный напиток, который будет смачивать пищевой комок, и пища будет лучше продвигаться, потому что всухомятку продвижение пищевого комка замедляется, и отсюда тяжесть в животе. Если вы пьете воду, это все происходит быстрее. Между приемами алкоголя также пейте воду, можно разбавлять напитки, чтобы не опьянеть. Плюс алкоголь вызывает обезвоживание организма. Это тоже надо учитывать.

Вообще, если нет противопоказаний, полтора-два литра чис-той воды в день надо выпивать. Особенно тем, у кого есть проблемы с повышенной кислотностью, утром натощак – стакан теплой воды. Так лишняя кислота смывается, и у вас начинает работать кишечник, запускается моторика. Кишка любит воду. Опять же, если нет противопоказаний, и перед застольем, и в промежутках пейте воду – вам будет меньше хотеться скушать.

Сладкие напитки вообще лучше не употреблять. Особенно в Новый год. Потому что они повышают гликемический индекс и стимулируют аппетит – вы съедите еще больше. После сладкого идет выброс инсулина, который повышает аппетит – организм просит еду.

Заедайте мандаринами

Мандарины неспроста стали символом Нового года. Чтобы не переесть за праздничным столом, надо употреблять больше овощей и фруктов. Это клетчатка. Поели – заели мандаринкой. Она содержит грубое пищевое волокно, которое увеличивает объем желудочного содержимого, чувство насыщения приходит быстрее, и уже не хочется есть, есть и есть. Просто не сможете.

Кроме мандаринов, из фруктов лучше всего подходят киви и ананас. Они больше всего содержат клетчатки. С виноградом, хурмой, бананами надо быть поаккуратнее – там очень много сахара.

Чтобы прошлогодние салаты не вызвали изжогу

Срок годности заправленного салата, особенно типа оливье, 12 часов. Вы можете заранее нарезать картофель, яйца, все ингредиенты, кроме лука и огурца, которые следует покрошить в салат непосредственно перед употреблением. Лучше, кстати, использовать отварное мясо, курицу либо язык. Это менее калорийно, чем колбаса. Нарезанный и не заправленный салат будет храниться дольше. Опять же, те, кто переживает по поводу лишних калорий, могут заправить салат йогуртом с горчицей вместо жирных майонезов. Прекрасный соус получается, нежирный, можно добавить специи по вкусу.

Тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (изжога), крайне нежелательно употреблять жирную пищу, сухие и газированные вина, потому что они расслабляют нижний пищевой сфинктер, и усиливаются забросы желудочного сока в пищевод.

Тем, кто страдает заболеванием печени, гепатитом, гепатозом, тоже нельзя жирное. При употреблении жирной пищи в сочетании с крепким алкоголем может развиться приступ острого панкреатита.

И даже здоровым людям в новогоднюю ночь не рекомендуется много есть – хотя бы потому, что ферментная активность поджелудочной железы рассчитана на наш привычный рацион. Поэтому в случае переедания могут возникнуть нарушения переваривания пищи вплоть до развития острого болевого синдрома, тошноты и даже рвоты.

Как не перепить

Алкоголь вообще усугубляет все проблемы. Особенно одномоментный прием жирной пищи и крепкого алкоголя неблагоприятно сказывается на нашей пищеварительной системе. На голодный желудок выпивать нельзя однозначно. Чтобы сильно не опьянеть, где-то за два часа до начала праздника можно выпить либо яблочного, либо апельсинового сока.

Во время застолья важно соблюдать режим: закуска – перерыв, закуска – перерыв. Подвигаться, потанцевать, погулять – и снова вернуться к столу. Тогда метаболизм пойдет быстрее. Но процесс расщепления алкоголя зависит от ферментной системы нашей печени. Поэтому, если вы по опыту знаете, что с вашей ферментной системой всё плохо, старайтесь не пить вообще, либо пить очень мало. Быстрое опьянение, плохое состояние после приема алкоголя – это признак медленного метаболизма. Продукты промежуточного распада этанола очень токсичны для организма. У тех, у кого хорошо работает ферментная система, они выводятся быстро, а у тех, чья система работает плохо, происходит интоксикация.

Напитки лучше не менять и не смешивать – ни по градусам, ни по цвету, ни по сладости. Если вы пьете белое газированное, на нем и остановитесь. Не надо перескакивать с белого на красное, с газированного на полусладкое, с сухого на крепкое. Выпивая спиртное, надо оперировать мясными и рыбными закусками, отдавая предпочтение белковой пище. И чтобы у вас на столе обязательно был сок, морс, компот, а лучше всего – вода.

- Алина Васильевна, при каких симптомах «объевшемуся» нужно вызывать «Скорую»?

- Если развилась опоясывающая боль, тошнота, неукротимая рвота, обязательно надо вызывать «Скорую», потому что это похоже на приступ острого панкреатита. Когда обостряется холецистит, возникают боли в правом подреберье, и тоже может быть тошнота, рвота, может подняться температура.

Но с острыми панкреатитами и холециститами пациенты, как правило, поступают в хирургию. К нам в новогодние праздники попадают больше с алкогольным отравлением – через реанимацию. Там эти пациенты приходят в себя, их стабилизируют и переводят к нам в отделение. Как правило, в таких случаях и печень страдает, и поджелудочная железа, может развиться токсический гепатит, токсический панкреатит, токсическая почка. И, к сожалению, бывают печальные исходы. Культура питья не у всех присутствует, а праздники долгие. Многие начинают «провожать» старый год задолго до 31 декабря, и эти пациенты поступают к нам еще до наступления нового года.

Екатерина Дзюба