Низкий уровень бедности и смертности

Глава региона напомнил про серьезный демографический вызов: страна огромная, а плотность населения везде абсолютно разная.

Ленинградская область относится к тем регионам, где есть проблемы с демографией. Да, отчасти существует погрешность статистики, потому что некоторые женщины рожают в Петербурге. В итоге, по статистическим данным, на территории Ленобласти родили 12,5 тысяч женщин, а за выплатами обратились 15,5 тысяч.

На поддержку семей с детьми в этом году было отпущено 16 млрд рублей, размер пособия подняли в два раза. Но, как заметил губернатор, не все измеряется деньгами. Хотя Ленобласть очень активно поддерживает молодые семьи и просчитывает возможность продолжить льготную ипотеку, где часть платежей будет компенсировать бюджет области.

По уровню смертности сейчас лучший показатель за все времена (продолжительность жизни превышает 75 лет и продолжает расти), также, как и по уровню бедности: Ленобласть в лидерах РФ, уровень бедности самый низкий за всю историю – 6,8%.

По сравнению с 2023 годом, в Ленобласти на 16% выросло количество многодетных семей – более 24230 семей, в которых воспитывается почти 80 тысяч детей. Причем рождение третьего и четвертого ребенка идет более интенсивно, чем первого или второго.

Губернатору задали вопрос: «Если бы вы были женщиной, все эти меры поддержки убедили бы вас родить ребенка?».

- Я детей люблю. Наверное, это главный аргумент. Если любишь детей, ребенок у тебя будет независимо ни от каких пособий. Не все решает форма поддержки и пропаганда деторождения, важно, что происходит внутри семьи, – ответил Александр Юрьевич.