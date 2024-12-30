Любовь к Родине начинается с семьи!

На протяжении многих лет команды приезжают на теплый, интересный, добрый семейный праздник. Районный конкурс включает в себя конкурс для пап, конкурс для мам, конкурс для капитанов и две семейные эстафеты.

Итоги соревнований подводились по двум группам: 1 группа – дети до 7 лет, 2 группа – дети 8–12 лет.

На параде закрытия соревнований участники и призеры были награждены кубками, медалями и ценными призами. Также семейным командам были вручены специальные призы в номинациях «Самый опытный участник», «Приз зрительских симпатий», «За волю к победе», «Самый юный капитан».

В первой группе 1 место заняла семейная команда Архаровых (Гатчина), 2 место – семейная команда Кести-Герасиненко (Рождественское поселение), 3 место – семейная команда Звонарёвых (Сиверское поселение).

Во второй группе 1 место заняла семейная команда Давыдовых (Коммунар), 2 место – у семейной команды Семёновых (Веревское поселение), 3 место – у семейной команды Лобановых (Пудостьское поселение).

Приз «За волю к победе» получила семейная команда Колбиных (Войсковицкое поселение), «Приз зрительских симпатий» – семейная команда Басай (Коммунар), приз «Самый опытный участник» – семейная команда Клочковых (Дружногорское поселение).

Приз «Самый юный капитан» получили Ростислава Ганичева и Михаил Иммель.

Организаторы соревнований благодарят участников и выражают надежду на встречу в новом году!

Надежда Быстрова

Фото Алексея Бабука