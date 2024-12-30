С бронзой из Москвы

На базе Первого Московского кадетского корпуса 14-15 декабря прошел этап турнира по водному поло «Кадетские школьные старты». Более 100 школьников и кадетов из семи регионов страны приехали для участия в турнире в рамках проекта «Лига чемпионов ЦСК ВМФ», целью которого является популяризация водных видов спорта.

Турнир был насыщенным. Много игр и много общения.

По результатам двух игровых дней итоги турнира выглядели следующим образом:

- 1 место – «Актай», Татарстан;

- 2 место – «ПММК», кадеты Москва;

- 3 место – «Гатчина», Ленинградская область.

Гатчинская команда по водному поло (тренер Илья Гулов) обошла команду «Белые медведи» (Санкт-Петербург), сборную кадетов и школьников из Кронштадта и команду «ПММК – 2» (Москва).

Эмоции переполняли и тренера, и юных спортсменов. В своем традиционном отчете перед родителями воспитанников Илья Гулов так описал соревнования:

- Первую игру мы проиграли Москве, а Москва проиграла Татарстану. Поэтому в нашей очной встрече с командой «Актай» из Татарстана решалась судьба медалей. До этого мы обыграли Санкт-Петербург, Москву-2 и Кронштадт. «Актай» – это спортшкола, тренировки шесть раз в неделю по полтора часа только на воде. Но, тем не менее, вся игра проходила в жесточайшей борьбе. Татарстан выходил вперед, мы догоняли. Игра шла мяч в мяч. Перед последней четвертью счет был равный. Осталось шесть минут до конца игры. «Актай» забивает, мы опять сравниваем. Так продолжалось до последней минуты. И вот за десять секунд до конца игры мы забиваем гол! Казалось бы, победа! Но не тут-то было. Соперник берет тайм-аут. Мы тоже договариваемся плотно играть с каждым игроком, вратарь наготове. Но... случайная ошибка, и мы пропускаем мяч за две секунды до конца игры. Счет снова сравнивается. Нас ждет серия пенальти. В общем, съездили отлично. Ребята молодцы, я ими горжусь!

Призеры и участники турнира были награждены памятными вымпелами этапа и медалями турнира. Гатчинские спортсмены побывали на Красной площади, погуляли по историческому центру. Впечатление от турнира у них осталось хорошее.

Всех ребят и девчонок пригласили на следующий этап стартов, который планируется провести в феврале 2025 года на базе Первого Московского кадетского корпуса.

Татьяна Можаева