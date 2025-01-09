С 1 января выросли пенсии, МРОТ и налоги

Индексируются пенсии

С января 2025 года Социальный фонд на 7,3% проиндексирует страховые пенсии. Средний размер страховой пенсии россиян составит 24 тысячи рублей в месяц. Однако если инфляция по итогам 2024 года окажется выше утвержденного коэффициента индексации, правительство может дополнительно увеличить пенсии.

Также в январе 2025 индексируются пенсии работающих граждан. Причем проиндексирована будет не выплачиваемая пенсия, а ее установленный размер, учитывающий все индексации за периоды трудовой деятельности. Такой подход обеспечивает большую прибавку, поскольку учитываются суммы, которые пенсионер мог бы получать, если бы прекратил трудовую деятельность. В итоге работающие пенсионеры будут получать в среднем около 20 тысяч рублей.

Особое внимание уделено наиболее уязвимым категориям пенсионеров. Инвалиды I группы и граждане старше 80 лет получат прибавку к пенсии в размере 1200 рублей для обеспечения ухода за ними. Эти средства теперь будут переводить прямо на счета нуждающихся, тогда как раньше компенсация выплачивалась лицам, оказывающим уход. Для инвалидов детства I группы останется прежний порядок выплат, так как они уже получают дополнительное пособие на уход.

Супруги погибших от боевых травм военнослужащих, а также приравненных к ним лиц, имеющие право на пенсию по потере кормильца и воспитывающие детей до 23 лет, смогут получать эту пенсию вне зависимости от того, работают они или нет.

Семьи, получающие единое пособие на детей, не будут повторно проходить оценку нуждаемости при рождении следующего ребенка. Выплату назначат в том же размере и на тот же период, что и на предыдущего ре-бенка, заявление не потребуется.

Кто выйдет на пенсию в 2025 году

В 2025 году на страховую пенсию на общих основаниях могут выйти женщины 1966 года рождения и старше и мужчины не моложе 1961 года рождения. При наличии пенсионных льгот, например, за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пенсия может быть назначена раньше.

Вырос прожиточный минимум и МРОТ

С января 2025 года повышается прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий.

После повышения единое пособие на детей до 17 лет в среднем по стране составит от 8 600 до 17 200 рублей, единое пособие для беременных женщин – от 9 600 до 19 300 рублей. Кроме того, в январе и феврале Социальный фонд увеличит ежемесячное пособие на ребенка до полутора лет, а также единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 68 995,48 рублей. Пособие по беременности и родам (за отпуск продолжительностью 140 дней) будет выплачиваться в пределах от 103 285 до 794 355,80 рублей. Точная сумма пособия зависит от зарплаты мамы.

В Ленинградской области с 1 января 2025 года установлен следующий прожиточный минимум:

- на душу населения – 18 974 рубля,

- для трудоспособного населения – 20 682 рубля,

- для пенсионеров – 16 318 рублей,

- для детей – 18 405 рублей.

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос на 16,5% – до 22 440 рублей. Такая сумма устанавливается на федеральном уровне: это значит, что ни в одном регионе МРОТ не мо-жет быть ниже. Однако регионы имеют право устанавливать свои размеры минимальной оплаты труда, превышающие федеральный показатель. С 1 января минимальный размер заработной платы в Ленинградской области увеличился до 23 800 рублей.

Прогрессивная шкала НДФЛ

С 1 января 2025 года в России вступил в силу закон, меняющий подход к налогообложению доходов физических лиц. Прежде всего, он коснется высокооплачиваемых работников. Введение прогрессивной шкалы НДФЛ обещает стать одной из ключевых финансовых реформ года, затрагивая миллионы граждан. Что это означает?

Теперь вместо единой ставки в 13%, применяемой ранее для большинства доходов, будет действовать система из пяти ступеней. Упрощенно это выглядит так: доход до 2,4 млн рублей в год облагается привычной ставкой 13%, а свыше этой суммы начинается прогрессия:

• 15% – для доходов от 2,4 до 5 млн рублей;

• 18% – от 5 до 20 млн рублей;

• 20% – от 20 до 50 млн рублей;

• 22% – для тех, чей годовой доход превышает 50 млн рублей.

Таким образом, налоговая нагрузка на среднестатистического россиянина останется прежней, лица с более высокими доходами будут отчислять в бюджет больше.

Исключения и льготы

Для некоторых категорий граждан ставки НДФЛ останутся фиксированными. К льготникам относятся:

- участники специальной военной операции, а также жители Крайнего Севера и приравненных к нему районов продолжат платить 13% вне зависимости от размера дохода;

- самозанятые граждане, использующие специальные налоговые режимы. Их налоговые отчисления останутся на уровне 4% для физлиц и 6% для компаний, но только если годовой доход не превысит 2,4 млн рублей.

Налоговые вычеты

Нововведения коснулись и налоговых вычетов. Предельный размер дохода, дающий право на стандартные вычеты на детей, увеличен с 350 до 450 тысяч рублей. Помимо этого, выросли и сами выплаты:

- на второго ребенка – до 2 800 рублей;

- на третьего и каждого последующего – до 6 000 рублей;

- для опекунов, попечителей и приемных родителей на детей с инвалидностью – до 12 000 рублей.

Эти же правила распространяются на учащихся дневной формы обучения и молодых людей до 24 лет, имеющих I или II группу инвалидности.

Кроме того, российским семьям, которые воспитывают двух и более детей, где среднедушевой доход на члена семьи не выше полуторакратного прожиточного минимума в месяц, будет возвращаться уплаченный НДФЛ в размере 7% из 13% (таким образом, ставка НДФЛ для их доходов фактически равна 6%).

Налог на прибыль и туристический налог

Главное налоговое изменение для бизнеса: с 2025 года ставка налога на прибыль повышена с 20% до 25%.

Также 1 января закончился эксперимент с курортным сбором, который теперь стал туристическим налогом. Он необходим для создания и развития туристической инфраструктуры в регионах России. Муниципалитеты самостоятельно определят необходимость его введения и размеры ставок. Ставка туристического налога будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 и далее – не выше 5%).

Ипотечный стандарт

С января 2025 года вступает в силу так называемый ипотечный стандарт, подготовленный Центробанком РФ. Он призван навести порядок на рынке жилищного кредитования и сделать условия кредитов более понятными для заемщиков.

Основная цель стандарта – минимизировать распространение высоко-рисковых схем ипотечного кредитования. Банкам рекомендовано выдавать ипотеку сроком не более 30 лет и на сумму не выше 80% от справедливой стоимости жилья (соответственно, под запретом оказываются кредиты с первым взносом менее 20%).

Нельзя будет в составе первоначального взноса учитывать кэшбек – сумму, которая вернется покупателю после приобретения квартиры (это также позволяло получать ипотеку без первого взноса). Первый взнос по ипотеке должен быть именно за счет собственных средств покупателя: чем их меньше, тем выше риск того, что заемщик переоценивает свои силы.

Также банк не вправе будет получать вознаграждение от застройщика за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если это ведет к увеличению цены объекта недвижимости (а это, собственно, все популярные сейчас дешевые кредиты с субсидированием от застройщика). Если же сам заемщик решил оплатить опцию снижения процентной ставки, то банк должен будет его проинформировать о разнице в полной стоимости кредита, а главное – вернуть неиспользованную часть такого вознаграждения в случае досрочного погашения кредита. А с июля 2025 года опция платного (со стороны заемщика) снижения ставки также запрещается.

Штрафы для водителей выросли – скидка сократилась

С 1 января 2025 года ужесточились санкции для нарушителей правил дорожного движения. Увеличение штрафов должно повысить водительскую дисциплину и снизить число аварий на дорогах.

За скорость

Выросли штрафы за превышение скорости:

- на 40–60 км/ч – от 1 500 до 2 500 рублей (вместо 1 000–1 500);

- на 60–80 км/ч – от 3 000 до 3 750 рублей (вместо 2 000–2 500);

- более чем на 80 км/ч – 7 500 рублей (вместо 5 000).

Такое ужесточение вызвано высокой аварийностью, связанной с нарушением скоростного режима.

За встречную полосу и красный свет

Выезд на встречную полосу – одно из самых опасных нарушений, приводящих к серьезным ДТП. Штраф за «встречку» вырос до 7 500 рублей (вместо 5 000).

Проезд на запрещающий сигнал светофора – до 1 500 рублей (вместо 1 000).

Скидка уменьшилась

С 1 января 2025 изменилась система скидок на оплату штрафов. Теперь, если водитель уплатит штраф в первые 30 дней, экономия составит только 25% вместо 50%. Такая мера продиктована необходимостью увеличить собираемость штрафов и повысить дисциплину водителей.

За отсутствие ОСАГО штраф вырос в 8 раз

В Кодексе об административных правонарушениях РФ появилась новая статья: за повторное управление незастрахованным по полису ОСАГО транспортным средством. С 1 января сумма штрафа за отсутствие страховки составляет от 3 000 до 5 000

рублей (вместо 800).

Водка дорожает

В 2025 году ставки акцизов на алкоголь и табачные изделия увеличатся больше, чем планировалось изначально. Возрастут акцизы на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, в том числе слабоалкогольные напитки.

А вслед за акцизом повысятся и минимальные розничные цены на алкоголь: на водку – с 299 до 349 рублей за пол-литра, на коньяк – с 556 до 651 рубля за пол-литра, на бренди и другой алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового и ромового дистиллятов – с 403 до 472 рублей.

Уголовная ответственность за продажу детям сигарет

С 8 января за неоднократную продажу детям сигарет, кальянов и вейпов устанавливается уголовная ответственность. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или исправительных работ с возможным запретом на определенную деятельность до трех лет.

Развод подорожал

С начала 2025 года существенно увеличились госпошлины за проведение юридических процедур. В частности, выросли платежи за развод, смену имени и регистрацию права собственности на недвижимость.

В 7,7 раз возросла пошлина за расторжение брака. Если ранее за оформление развода каждый из супругов платил 650 рублей, то теперь эта сумма составляет 5 000 рублей.

Тем, кто решит сменить фамилию, имя или отчество, также придется потратиться: размер пошлины увеличился более чем в три раза – с 1 600 до 5 000 рублей.

Подорожала корректировка данных в свидетельствах органов ЗАГС: за эту процедуру придется заплатить 700 рублей (вместо 650). Изготовление дубликатов документов – свидетельств о рождении, браке, разводе или смерти – теперь стоит 500 рублей (вместо 350). За получение архивных справок из органов ЗАГС с нового года требуется вносить 350 рублей (вместо 200).

Госпошлина за регистрацию операций с недвижимостью увеличилась в два раза: с 2 000 до 4 000 рублей.

Фиктивный брак мигрантам не поможет

В новом году вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства. С 25 января получить разрешение на временное проживание в РФ вне квоты или вид на жительство можно будет пос-ле трех лет брака с гражданином России.

Если брак признают недействительным или он будет расторгнут, по решению суда разрешение на временное проживание или вид на жительство могут аннулировать.

С 1 января иностранцы без визы могут находиться на территории России до 90 суток суммарно в течение календарного года (ранее – 180 дней). Нарушившие сроки пребывания в стране граждане не смогут посещать РФ в течение 3-х лет.

Получить сим-карту для телефона мигранты смогут только лично посетив оператора сотовой связи и пройдя идентификацию по биометрии. Число доступных сим-карт ограничили: не более 10 штук в одни руки.

По материалам «Российской газеты» и других открытых информационных ресурсов

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