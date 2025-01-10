Крупный пожар в Гатчине

Пожару присвоен ранг № 2. Руководство тушением осуществляет региональное МЧС.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим сообщила следующую информацию:

- В районе 6 утра поступило сообщение о пожаре на территории завода по производству ацетона. По предварительной информации горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Работники предприятия успели покинуть опасную зону.

На месте происшествия находятся дежурные смены Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Специалисты проводят замеры предельно допустимых концентраций аварийно химически опасных веществ (АХОВ).

Для ликвидации пожара задействованы силы РЖД. Ситуация находится под контролем.

Прошу всех жителей соблюдать спокойствие. Мы держим вас в курсе событий и будем оперативно сообщать о текущей ситуации.