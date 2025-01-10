Крупный пожар в Гатчине
Сегодня в районе 6 утра поступило сообщение о пожаре в Гатчине на улице Индустриальной на территории завода по производству ацетона. По предварительной информации горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона.
Пожару присвоен ранг № 2. Руководство тушением осуществляет региональное МЧС.
Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим сообщила следующую информацию:
- В районе 6 утра поступило сообщение о пожаре на территории завода по производству ацетона. По предварительной информации горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Работники предприятия успели покинуть опасную зону.
На месте происшествия находятся дежурные смены Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Специалисты проводят замеры предельно допустимых концентраций аварийно химически опасных веществ (АХОВ).
Для ликвидации пожара задействованы силы РЖД. Ситуация находится под контролем.
Прошу всех жителей соблюдать спокойствие. Мы держим вас в курсе событий и будем оперативно сообщать о текущей ситуации.
Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин отметил слаженность действий подразделений МЧС и Леноблпожспас в работе над ликвидацией пожара.
По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Гатчинской городской прокуратурой организована проверка по факту пожара в промзоне г. Гатчина. Деятельность аварийных служб на месте пожара координирует городской прокурор Сергей Бажутов. В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению требований промышленной безопасности.