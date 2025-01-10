Живая старина деревни Лампово

Уходящий год был богат на события для Центра изучения и сохранения русской старины, действующего при Никольской старообрядческой общине деревни Лампово Гатчинского района. О главных мероприятиях и проектах 2024 года рассказал на презентации календаря руководитель Центра, председатель Никольской старообрядческой общины Денис Ермолин.

Напомним, Центр изучения и сохранения русской старины был создан в Лампово в 2021 году. В недавнем прошлом деревня считалась старообрядческой. В настоящее время здесь активно возрождается и развивается старообрядческая община – единственная в Ленинградской области. Члены общины ставят перед собой задачи поддержания традиционных духовных ценностей и ориентиров.

«Прикоснись к старине»

В последние годы в Лампово проводится активная работа по сохранению уникальной атмосферы и культуры этой старинной деревни. Этому, в частности, был посвящен проект 2024 года «Прикоснись к старине», поддержанный администрацией Гатчинского района и администрацией Дружногорского городского поселения.

- Цель проекта «Прикоснись к старине» – дать людям возможность не только узнать что-то новое о нашей истории, но и своими руками прикоснуться к настоящей старине, – говорит Денис Ермолин. – В рамках проекта мы провели шесть творческих встреч в виде интерактивных занятий. Для нас важно, чтобы участники проекта могли прочувствовать, прожить и приобрести знания на собственном опыте, получая при этом какой-то новый навык.

Интерактивные занятия объединяли в себе две важные части – познавательную и практическую. В рамках проекта проводились лекции-прогулки по деревне Лампово, лекции и мастер-классы по истории, геологии, старинным ремеслам и стеклодувному мастерству.

На чердаке старинного дома

Параллельно велась работа в рамках проекта «Центр истории и культуры деревни Лампово», поддержанного Фондом президентских грантов. Как отметил Денис Ермолин, он был направлен на сохранение и популяризацию культуры деревни Лампово в исторической среде.

На выделенные в рамках гранта средства создано интерактивное культурное пространство на чердаке старинного дома, в котором разместился небольшой музей народного быта.

Важным этапом работы стал цикл семинаров, посвященных проблеме сохранения объектов деревянного зодчества. По словам Дениса Ермолина, на творческие и познавательные встречи приходят люди разных профессий и возрастов, по-настоящему переживающие за сохранение нашей истории. Часто приходят целыми семьями, с детьми и пожилыми родственниками. При Центре начал формироваться костяк участников-друзей деревни Лампово, которые готовы принимать участие в его инициативах. Среди них как жители Лампово и Гатчинского округа, так и гости из Петербурга.

В течение года подготовленные экскурсоводы из числа местных жителей безвозмездно проводили экскурсии для школьников и маломобильных людей.

В мае в деревне ярко отшумела ставшая уже традиционной Никольская ярмарка, организованная Никольской старообрядческой общиной деревни Лампово при поддержке комитета по самоуправлению Ленинградской области.

«Календарь Лампово: дома и люди»

Еще один проект 2024 года – «Календарь Лампово: дома и люди» – был реализован при поддержке гранта губернатора Ленинградской области и комитета общественных коммуникаций

Ленобласти. Как рассказал Денис Ермолин, в рамках проекта был создан одноименный настенный перекидной календарь на 2025 год, который знакомит с достопримечательностями деревни Лампово и ее жителями. Организаторы проекта уже провели ряд презентаций календаря в Петербурге, Гатчине и Гатчинском округе.

Идея проекта возникла в 2024 году, который был объявлен Годом семьи в России и Годом команды заботы в Ленинградской области. Именно эту тему – семьи, рода, корней, малой Родины – было решено положить в основу календаря.

Арт-куратор проекта - кандидат искусствоведения Ольга Кулакова (Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица) раскрыла концепцию проекта, рассказала о процессе создания календаря и о смыслах, которые команда пыталась вложить в него.

- Главная идея календаря отражена в его названии – «Лампово: дома и люди», – говорит Ольга Юрьевна. – Нам хотелось показать не только уникальные архитектурные объекты этой деревни, но и живую жизнь в ней. Одним из аргументов в пользу этого издания было то, что мы можем многое рассказать об этой деревне и пригласить всех желающих на экскурсии по ее улочкам.

По своей структуре календарь делится на несколько условных разделов, охватывая все пласты старообрядческой истории Лампово. В нем можно увидеть и утраченные исторические дома, и сохранившиеся избы, узнать об архитектурных особенностях уникальных ламповских домов. Есть страницы, посвященные Центру изучения и сохранения русской старины, музею предметов быта ушедших эпох, Никольской ярмарке.

Рассказывает календарь и о жителях этой уникальной деревни. Среди них – люди, принимающие активное участие в общественной жизни Лампово, семьи, сохраняющие свои родовые гнезда. В оформлении календаря использованы уникальные архивные и современные фотографии.

Книжные новинки

На встрече в музее А.И. Куприна Денис Ермолин познакомил собравшихся с еще одним интересным изданием 2024 года. Это книга М.В. Шкаровского «Старообрядцы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ХХ веке», в которой Денис Сергеевич выступил в качестве ответственного редактора.

Еще одну «книгу года» представил историк и краевед Андрей Бурлаков. Его новый труд «Усадьба Орлино и ее владельцы» представляет собой богато иллюстрированный исторический очерк, изданный в рамках новой серии книг «Забытые усадьбы».

На 2025 год у энтузиастов Центра изучения и сохранения русской старины по-прежнему много идей, направленных на поддержку и сохранение уникальности деревни Лампово. Среди них, например, проведение так называемых «чердачников» (по аналогии с «квартирниками») в культурном пространстве Центра. И такой опыт уже есть – деревня Лампово привлекает многих фольклористов и этнографов.

- Планируем творческие встречи с духовной музыкой и стихами, с исполнением фолка, возможно, романсов – нам интересно все, что будет укладываться в историю конца XIX – начала XX веков, – говорит Денис Ермолин. – Пока думаем...

Юлия Лысанюк