Доступна ли «доступная среда»?

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области состоялось заседание в формате «круглого стола» по вопросам, волнующим людей с ограниченными возможностями. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации Гатчинского муниципального округа, центра соцзащиты, системы здравоохранения, депутаты, руководители организаций инвалидов.

Выплаты и компенсации

Директор Центра социальной защиты населения в Гатчинском районе Екатерина Битель рассказала о мерах социальной поддержки, предоставляемых гражданам с инвалидностью. В частности, речь шла о федеральной ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50% квартплаты за муниципальное и государственное жилье и 50% «коммуналки» независимо от вида жилого фонда. Такая же компенсация оплаты коммунальных услуг положена родителям и несовершеннолетним братьям и сестрам детей-инвалидов, если они проживают по одному адресу. Кроме того, инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды и их родители имеют право на компенсацию взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме.

Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, проживающим в домах без центрального отопления и газоснабжения, предоставляется компенсация части расходов на приобретение топлива и баллонного газа. Компенсация назначается за календарный год, срок подачи документов – до 31 декабря.

Инвалидам с детства по зрению 1 и 2 группы и инвалидам с детства 1 и 2 группы в возрасте от 18 до 23 лет положены ежемесячные выплаты. В 2024 году размер выплаты инвалидам с детства по зрению 1 группы составил

3960 рублей, неработающим инвалидам с детства по зрению 2 группы – 3394 рубля.

Инвалиды с детства 1 и 2 группы в возрасте от 18 до 23 лет, доход которых не превышает 40% от величины среднего дохода в Ленобласти, в 2024 году получали пособие в сумме 16980 рублей. Размер ежемесячной выплаты для инвалидов с детства 1 группы составляет 6276 рублей, для 2 группы – 4184 рубля.

Бесконтактная электронная пластиковая карта позволяет жителям Ленинградской области пользоваться льготным или бесплатным проездом. Бесплатно могут ездить дети-инвалиды и инвалиды 1 группы, а также их сопровождающие, инвалиды 2 группы по зрению и граждане, получающие гемодиализ. Льготный проезд положен инвалидам общего заболевания 2 и 3 группы – по единому социальному проездному билету, который стоит 453 рубля.

Для маломобильных инвалидов введена новая услуга – компенсация части расходов на приобретение жилья в сумме до

400 тысяч рублей. Эта мера социальной поддержки предоставляется однократно, если жилье инвалида расположено в доме, который невозможно приспособить к беспрепятственному доступу в квартиру, и он приобрел другое жилье в Ленинградской области, в доме, который можно приспособить или оснастить техническими средствами, чтобы обеспечить человеку доступ в квартиру. Для получения компенсации у гражданина не должно быть в собственности других жилых помещений.

Документы для МСЭ зависли в «Облаке»

Руководитель бюро медико-социальной экспертизы № 5 Денис Алексеев поделился информацией о прохождении медико-социальной экспертизы и оформлении индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида. В частности, он пожаловался на несовершенство программного обеспечения, из-за которого ожидание освидетельствования затягивалось:

- Нас подключили к единой цифровой платформе, куда занесены все данные граждан, и в начале года были сложности технического характера – программа не работала. Соответственно, возникала задержка с освидетельствованием, у граждан «горели» сроки – инвалидность заканчивалась, пенсия тоже. Люди звонили, ругались. Цифровая платформа оказалась «сырой», а бюро МСЭ – «крайним». Хотя в самом освидетельствовании ничего не изменилось: граждан, которые нуждаются в паллиативной помощи, и ампутантов освидетельствуют в течение трех дней, участников СВО – в течение пяти дней, остальных – в течение 30 рабочих дней.

Денис Владимирович обратил внимание на то, что направления, с которыми граждане приходят в бюро МСЭ, нуждаются в более качественном оформлении:

- Мы понимаем, что в поликлинике не хватает врачей, а у врачей не хватает времени на более грамотное и полное заполнение этих направлений. Но все-таки хотелось бы, чтобы данные заносились точнее, и осмотр узкими специалистами проводился более тщательно; чтобы людям рекомендовали именно те технические средства реабилитации, которые нужны. Бывают случаи, когда врачи вообще ничего не пишут в рекомендациях.

Однако, как выяснилось, медикам тоже досталось от программистов. Комментируя вопрос медико-социальной экспертизы, заместитель главврача Гатчинской КМБ Наталья Дымнич принесла извинения за непредумышленные накладки и заметила, что больница тоже с 10 ноября перешла на новую медицинскую информационную систему, база полностью заменена, и врачи, работавшие в предыдущей системе, столкнулись с абсолютным новшеством. Сейчас заполнение формы №088 занимает больше часа, и это помимо основного приема доктора. Мало того, не все формы, заполненные и подписанные электронной подписью, доходят до бюро МСЭ – они могут «зависнуть» где-нибудь в интернете в облачном хранилище – это системная ошибка на федеральном уровне.

В общем, гладко было на бумаге…

Где взять белые трости?

Представители Гатчинского общества слепых поинтересовались, где получать трости, выписанные по индивидуальной программе реабилитации. Года два тростей не было совсем, теперь они, наконец, появились, но где их можно получить, гатчинские инвалиды по зрению не знают: номера телефона нет и концов не найти.

Участвовавший в «круглом столе» по видеоконференцсвязи начальник управления развития социальных программ отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алихан Цороев согласился: да, закупки тростей не было два года, поставщики отказывались, потому что себестоимость трости низкая – прибыли не получить.

- Тогда мы приняли решение о приобретении тростей самостоятельно, – поделился Алихан Уматгиреевич. – Но объем оказался настолько большой, что мы не успевали охватывать и доставлять трости всем, кому они выписаны.

Представители Общества слепых предложили, что сделают это сами, как и раньше, когда они брали социальное такси, ездили в Петербург, встречались с поставщиком и привозили трости в Гатчину. Знать бы, куда ехать, где забирать?

Алихан Цороев поблагодарил за помощь и пообещал поделиться информацией в частном порядке.

«Лежачий полицейский» и звуковой светофор

Начальник отдела по дорожному хозяйству и транспорту гатчинского комитета ЖКХ Сергей Кононов дал ответы на вопросы, поступившие от организаций инвалидов в администрацию. Как заметил Сергей Николаевич, практически все обращения уже нашли свое отражение в планах на грядущий год.

На маршруте №529 добавлено четыре низкопольных автобуса и еще один перевозчик – количество рейсов увеличилось с 20 до 40, как и просили жители. На ул. Карла Маркса появится искусственная неровность и соответствующий знак: в следующем году улицу ожидает капремонт, и все будет сделано. Звуковые сигналы на светофорах – на ул. Генерала Кныша, на проспекте 25 Октября около кирхи и на перекрестке улиц Карла Маркса и Радищева сделают: модернизация светофоров включена в программу 2025 года. А вот льготного проезда в автобусе Антропшино – Коммунар не будет: это зона ответственности областного комитета по транспорту, нетарифный проезд – льготы не предусмотрены.

Председатель Гатчинской организации инвалидов Ирина Запащикова высказала замечание по поводу подсветки номеров автобусов: «Я пятый год прошу обеспечить видимость номеров автобусов, привести этот вопрос в соответствие документу о доступности среды: светиться должен непосредственно сам номер! Подсвеченный снизу издали и в темноте номер плохо различим для слабовидящего человека». Если это требование не будет выполнено, Ирина Запащикова пригрозила обратиться в прокуратуру.

Сергей Кононов пообещал включить вопрос в план.

Кроме того, Ирина Владимировна обратила внимание на изменение норматива – высота понижения спуска с тротуара на проезжую часть уменьшена для обеспечения большей доступности маломобильным людям. В частности, она обратила внимание на недочеты в реконструкции площадки «Юность». Пандус, ведущий к стоматологической поликлинике, сделан не под тем углом: надо 8 градусов, а там – 12. Двенадцать градусов – допустимое значение, если ограничено пространство, в данном же случае пространство не ограничено. А на спуске к фонтану не сделаны поручни: «Это вам кажется, что это все мелочи. А для инвалида, для ребенка-инвалида – это совсем не мелочи…»

Сергей Николаевич пояснил, что проект реконструкции площадки на предмет доступности проверяли соответствующие специалисты. Но, видимо, что-то не учли. Ирина Запащикова подчеркнула необходимость привлечения самих инвалидов к разработке проектов благоустройства и строительства – кому, как не им лучше знать, что будет доступно, а что нет…

- Банки постоянно обращаются ко мне со своими проектами, и я вношу изменения с точки зрения доступной среды. Государственные службы – ни одна не прислала ни одного проекта, – заметила Ирина Владимировна.

А представители Общества слепых пожаловались, что пос-ле капитального ремонта дворов между улицами Урицкого и Карла Маркса появился сквозной проезд, а там – три дома слепых. Машины постоянно ездят, инвалидам по зрению ходить стало опасно.

Общежитие для особенных людей

Директор Гатчинского дома реабилитационного проживания (больше известного как ПНИ) Мария Ларионова рассказала о работе учреждения, в котором проживают лица с ментальными нарушениями. В основном это шизофрения различных степеней, органические заболевания головного мозга, слабая умственная отсталость. Однако, по словам Марии Анатольевны, это не «черное пятно» на карте города – это общежитие для особенных людей, среди которых много одаренных, творческих личностей, спортсменов, завоевывающих призовые места на соревнованиях разного уровня. В 2024 году центр заключил соглашение с НКО «Особые ребята», где подрастают дети, которые никогда не станут взрослыми, и Гатчинский дом реабилитационного проживания активно с ними взаимодействует.

Представители гатчинского комитета по культуре и спорткомитета рассказали о работе своих учреждений и предоставлении услуг для граждан, имеющих инвалидность.

Также на встрече обсуждалась работа почтового отделения на Варшавском вокзале, социальное обслуживание инвалидов, обеспечение бесплатными лекарствами и доступность разных городских объектов для людей с ограниченными возможностями.

Резюмируя, можно заметить: чиновники в таких вопросах ссылаются на нормативы, и они по-своему правы. Но у людей с инвалидностью есть простое предложение для проверки «свободы передвижения и доступности»: закройте глаза и пройдитесь по городским улицам, сядьте в инвалидное кресло и «сходите» в аптеку, прокатитесь на автобусе. Если проблем не возникнет – значит, с доступной средой у нас все в порядке.

Екатерина Дзюба