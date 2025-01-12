На страже прав граждан и буквы закона

Прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная централизованная система органов по надзору за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан, по поддержанию государственного обвинения в суде. Работа с обращениями граждан занимает приоритетное место в деятельности органов прокуратуры, и Гатчинской городской прокуратурой данному направлению уделяется особое внимание.

Количество рассмотренных жалоб и обращений растет каждый год, и благодаря прокурорскому вмешательству восстанавливаются права граждан, взыскивается ущерб, проводятся ремонты, выплачиваются компенсации и т.д. За 2024 год в Гатчинскую городскую прокуратуру поступило 5742 обращения – почти на 13% больше, чем в 2023 году. Разрешено по существу более 4500 жалоб, по результатам рассмотренных обращений выявлено свыше 1280 нарушений закона, принесено более 1100 актов прокурорского реагирования.

Наиболее частые нарушения по обращениям граждан выявлялись в сфере жилищно-коммунального хозяйства, трудового и земельного законодательства и закона об исполнительном производстве. Примеров результативного прокурорского реагирования множество.

Нет тепла и воды? Жалуйтесь прокурору

В первом квартале 2024 года Гатчинской городской прокуратурой проведены эффективные комплексные проверки на основании обращений граждан по многочисленным фактам ограничения или прекращения подачи коммунальных ресурсов населению. По результатам данных проверок внесено 10 представлений в адрес ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Представления рассмотрены, требования удовлетворены, нарушения устранены, и приняты меры по недопущению подобного впредь. Объявлено два предостережения руководителям ресурсоснабжающих организаций.

В отношении ПАО «Россети Ленэнерго» возбуждено три дела по статье 9.11 КоАП РФ за ненадлежащее содержание электроустановок, виновные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

В отношении АО «Коммунальные системы Гатчинского района» было возбуждено пять административных дел по статье 7.23 КоАП РФ за прекращение подачи отопления и горячего водоснабжения. Виновным должностным лицам назначен штраф.

Благодаря мерам прокурорского реагирования жителям многоквартирных домов Гатчинского района произведен перерасчет платы за коммунальные услуги на сумму более 300 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура выявила нарушения в работе АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в части водоснабжения: в Белогорку поставлялась питьевая вода, не соответствующая требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Городским прокурором внесено представление в адрес руководителя АО «Коммунальные системы Гатчинского района», в отношении юридического лица возбуждено дело по статье 6.5 КоАП РФ, и по результатам рассмотрения виновник оштрафован.

В итоге во исполнение требований прокурора ресурсоснабжающая организация построила в Белогорке две станции водоподготовки, которые были введены в эксплуатацию в июне 2024 года.

Права инвалидов и льготные лекарства

Гатчинской городской прокуратурой особое внимание уделяется надзору за соблюдением прав социально незащищенных категорий граждан, инвалидов, пенсионеров, лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. В связи с чем прокуратура постоянно проводит проверки аптечных организаций на предмет соблюдения законодательства о льготном лекарственном обеспечении, ценообразования, фактического наличия жизненно необходимых препаратов. В случае выявления нарушений незамедлительно применяются меры прокурорского реагирования.

Так, в целях защиты прав и законных интересов жителя Гатчинского округа с редким заболеванием в суд было направлено исковое заявление с требованиями обязать комитет по здравоохранению Ленинградской области обеспечить гражданина лекарственными препаратами, взыскать компенсацию морального вреда и затраты за самостоятельно приобретенные лекарства. Суд удовлетворил заявленные требования, и гражданин получил жизненно необходимые препараты, его права фактически восстановлены.

По фактам несвоевременного или недостаточного заключения областным комздравом контрактов на закупку льготных лекарств городской прокуратурой через прокуратуру Ленинградской области в комитет незамедлительно направляются проекты представлений для устранения нарушений.

Гатчинская прокуратура непрерывно ведет мониторинг граждан, нуждающихся в обеспечении техническими средствами реабилитации и состоящих на учете в Социальном фонде России по Санкт-Петербургу и Лен-области. При выявлении фактов несвоевременного или неполного обеспечения инвалидов необходимыми изделиями направляются проекты представлений в прокуратуру субъекта для внесения в адрес руководителя Фонда с требованием устранить допущенные нарушения.

В 2024 году порядка 50 инвалидов, состоящих на учете в Гатчинском районе, были обеспечены необходимыми изделиями после вмешательства городской прокуратуры.

Также проводятся проверки соблюдения законодательства по обеспечению доступной среды для инвалидов. В ходе одной из них было выявлено, что в многоквартирном доме, где проживает инвалид-колясочник, отсутствует пандус. В результате принятых мер прокурорского реагирования в жилье инвалида был обеспечен безбарьерный доступ.

И банкрот обязан выплачивать жалованье

Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены трудовые права работников обанкротившейся организации. Гатчинской городской прокуратурой была проведена проверка исполнения трудового законодательства и законодательства о банкротстве ООО «Завод имени академика В.П. Филатова». Решением суда завод признан банкротом, в отношении организации введено конкурсное производство. Вместе с тем на момент введения процедуры банкротства у предприятия имелась задолженность перед 56 работниками на общую сумму свыше 5,5 млн рублей.

В целях восстановления трудовых прав прокуратура приняла комплекс мер, направленных на погашение задолженности организации перед работниками, в том числе конкурсному управляющему было внесено представление об устранении нарушений. После вмешательства прокуратуры трудовые права работников были восстановлены, задолженность заработной платы полностью погашена.

С мошенника взыскали – с процентами

По иску Гатчинской городской прокуратуры владелец счета вернул деньги, украденные у пенсионера мошенниками.

В ходе надзора по уголовным делам в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Гатчинская городская прокуратура выявила факт хищения денег у пенсионера, относящегося к социально уязвимой категории граждан. Потерпевший стал жертвой телефонных мошенников и перевел им 440 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела была установлена личность владельца банковского счета, на который были переведены деньги. Им оказался житель Свердловской области. Гатчинский городской прокурор принял меры для восстановления нарушенных прав потерпевшего и направил исковое заявление о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения.

Сысертский районный суд Свердловской области удовлетворил иск гатчинского прокурора в полном объеме. С ответчика было взыскано 470 тысяч рублей: 440 тысяч, украденных у пенсионера, плюс проценты за незаконное пользование денежными средствами. Потерпевшему возвращены все похищенные у него деньги.

За загрязнение окружающей среды – штраф

Гатчинская городская прокуратура по поступившей жалобе провела проверку соблюдения природоохранного и земельного законодательства на территории Гатчинского муниципального округа, в ходе которой были выявлены нарушения природоохранного законодательства в деятельности юридического лица.

Сотрудники прокуратуры выехали на место, где находятся арендованные земельные участки. Выяснилось, что там незаконно размещены отходы, причинившие вред окружающей среде на сумму более 100 тысяч руб-лей. С целью восстановления прав и законных интересов общества и государства городской прокуратурой в суд предъявлено исковое заявление о взыскании в бюджет Гатчинского муниципального округа суммы причиненного вреда.

Суд исковое заявление рассмотрел, доводы прокурора были признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме.

За падение на работе – компенсация полмиллиона

Решением Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга удовлетворены исковые требования Гатчинского городского прокурора о взыскании компенсации морального вреда, причиненного работнику.

Сотрудник ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Запад-Нефтепродукт» упал с верхней площадки автоцистерны – с высоты 2,9 м и получил тяжелые повреждения. Прокуратура провела проверку обстоятельств падения и установила, что несчастный случай на производстве произошел, в том числе, по вине работодателя, нарушившего требования охраны труда и допустившего сотрудника к выполнению работ на высоте без теоретического и практического обучения.

Потерпевший и члены его семьи переживали последствия травм, в связи с чем прокуратура предъявила в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного акта контролируется прокуратурой.

Основной показатель работы – положительный результат

- В нашей работе малозначительных вопросов не существует, – говорит гатчинский городской прокурор старший советник юстиции Сергей Бажутов. – Главная задача органов прокуратуры – защита прав граждан, поэтому основной показатель нашей работы – это обращения жителей и положительный результат прокурорского реагирования. Мы совершенствуем формы обратной связи, прокуратура организует «горячие» телефонные линии, регулярно проводится прием городского прокурора и представителей областной прокуратуры. Поток обращений с каждым годом растет, но коллектив Гатчинской городской прокуратуры – молодой, работоспособный – справляется. Штат укомплектован, все сотрудники нацелены на результат и работают ответственно, с полной отдачей, в режиме многозадачности и не считаясь с личным временем, благодаря чему удается добиваться поставленных целей.

В преддверии Дня Российской прокуратуры я поздравляю с профессиональным праздником всех действующих сотрудников и ветеранов службы! Выражаю искреннюю благодарность коллективу Гатчинской городской прокуратуры за ежедневный самоотверженный труд и преданность делу. Желаю, чтобы всем сопутствовала удача, и каждый добивался успеха на этом нелегком поприще, а в семьях царило благополучие и взаимопонимание. Российская прокуратура уже более 300 лет стоит на страже прав и интересов общества и государства, и наша задача сегодня – продолжать и укреплять лучшие традиции российских прокуроров. Дружному и сплоченному коллективу Гатчинской городской прокуратуры это по силам.

Подготовила Екатерина Дзюба