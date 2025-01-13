Приемным губернатора и советникам по районам — больше влияния и ответственности
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как будет работать новая система советников по территориям и приемных губернатора в районах Ленобласти.
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«Поставил задачу, чтобы с февраля система советников по территориям и приемных губернатора в районах работала по-новому: за советниками — текущий контроль по моим поручениям районам; предложить и внедрить механизм, чтобы обращения жителей в мои приемные оформлялись как официальные обращения; составить и контролировать графики выездного приема жителей на местах руководителями отраслевых комитетов. Советники по территориям — это люди, которые передают мне объективную информацию с мест, поддерживают ежедневные контакты с местной администрацией и жителями. Задача — повысить их влияние и ответственность», — отметил глава региона.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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