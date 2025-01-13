Приемным губернатора и советникам по районам — больше влияния и ответственности

13 января отмечается День российской печати, именно в этот день в 1703 году в Москве по указу Петра Великого вышел в свет номер первой российской печатной газеты «Ведомости». За это время были изданы тысячи газет и журналов разного формата. Со многими из них можно ознакомиться в электронной коллекции «Отечественная периодика в фонде Президентской библиотеки». Сейчас в фонде представлено более 336 тысяч электронных копий выпусков периодических изданий. Только за 2024 год в фонд библиотеки было включено более 23 000 выпусков газет и журналов.