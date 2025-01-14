Коммунальщики – против «Чарли»

Если обычно по воскресеньям в УБДХ работают только тракторы и комбинированные дорожные машины посменно – плюс несколько человек ручного труда, то в минувшие выходные «слетели» все графики и смены. «Чарли» поставил под ружье весь личный состав: все работники Гатчинского управления благоустройства и дорожного хозяйства были выведены на работу по максимуму – и в субботу, и в воскресенье, невзирая на лица – кто и когда должен быть выходной. А в понедельник 13-го они же снова вышли на улицы города – уже в свой «законный» рабочий день и снова убирали последствия снегопада.

Ночью 12 января город расчищали от снега 10 единиц техники, к утру количество машин возросло до 44-х, а помогали им более 40 дворников. К вечеру воскресенья «Чарли», наконец, иссяк, и сотрудникам УБДХ осталось устранять последствия.

В понедельник 13 января на уборке гатчинских улиц было задействовано 73 единицы техники, в том числе 26 машин подрядных организаций. На безвозмездной основе технику предоставили надежные партнеры УБДХ – гатчинские «Тепловые сети». На уборке улиц и дворов в Гатчине – от въезда в город до Коннетабля – трудились 98 человек (в Мариенбурге, на Аэродроме, на Киевской улице и Красноармейском проспекте дворы и внутриквартальные проезды чистит ЖКХ г. Гатчины).

В итоге 13 января коммунальщики вывезли более 55 тысяч кубометров снега, и чуть меньше трети этого объема было собрано во дворах города (от въезда до Коннетабля). Снег вывезли с улицы Чкалова (от проспекта 25 Октября до Банного переулка), Радищева (от проспекта до ул. К. Маркса), 7 Армии, Володарского (от ул. К. Маркса до Соборной), Генерала Кныша, Слепнева, Солодухина, Станционной, Красной, Соборной, Горького, от Дома культуры, из Госпитального переулка и с площади Победы.

Помимо разгребания снежных завалов потребовалось убирать и деревья, пострадавшие от разгула стихии. Поэтому спецтехнику и людей перебросили на другой фронт работ. В воскресенье было «отработано» 32 дерева на улицах Чкалова, Профессора Русинова, Коли Подрядчикова, Новоселов и на Рощинской. Сотрудники УБДХ обрезали надломленные ветки и стволы и вывозили поваленные ветром деревья.

В понедельник, 13 января, работа по уборке ветровала продолжилась на улицах Карла Маркса, Григорина, Крупской, Володарского, на Красноармейском проспекте и у Березовых ворот.

…До того, как снежный циклон «Чарли» посетил столицу Ленинградской области, каждый день в городе вывозилось порядка двух тысяч кубометров снега, сейчас – больше трех тысяч кубометров. Общий объем вывезенного снега за эту зиму превысил 60 тысяч кубометров. Новогодние праздники работники УБДХ провели на работе и продолжают в том же режиме, стараясь придерживаться графика, чтобы хотя бы один выходной в неделю у каждого был.

В настоящий момент Гатчинском УБДХ открыты вакансии: приглашаются работники ручного труда для увеличения численности сотрудников с графиком 7/7, чтобы уборка выполнялась без выходных.

Екатерина Дзюба